Povestea inedită de iubire dintre Nadia Comăneci și Bart Conner, soțul ei. „Zeița de la Montreal” împlinește 61 de ani. Foto

Nadia Comăneci, supranumită „Zeița de la Montreal”, împlinește 61 de ani pe data de 12 noiembrie 2022. Viața gimnastei din Onești, care în 1976 a reuşit prima notă de zece din istoria gimnasticii mondiale, este una demnă de scenariul unui film. La fel și povestea ei de iubire cu Bart Conner, cel care îi este soț de mai bine de 25 de ani.

Nadia Comăneci sărbătorește în data de 12 noiembrie 2022 împlinirea a 61 de ani de viață. Fetița care s-a născut la Onești în 1961 a devenit ani mai târziu gimnasta care a uimit o lume întreagă cu performanțele ei. Talentul și munca grea depusă au dus-o pe cele mai înalte culmi ale succesului. Unul răsunător în întreaga lume.

Cariera Nadiei Comăneci a început la Onești, orașul natal, în jurul vârstei de cinci ani. În 1972 a primit locul 1 pe echipe și locul 1 la individual compus la Campionatul național de juniori. Un an mai târziu, la Internaționalele României a ieșit pe locul 1 la individual compus, 1 la paralele inegale, 1 la sol, 1 la bârnă, 1 la sărituri.

În 1975, la vârsta de 14 ani, Nadia Comăneci, o sportivă cu înălțimea de 1,63 m, a cucerit patru medalii de aur și una de argint la Campionatele Europene de la Skien. A participa apoi la un concurs de gimnastică desfășurat la New York, SUA, unde a câștigat aurul la individual compus. Acolo l-a cunoscut pe Bart Conner, cel care avea să-i devină soț 20 de ani mai târziu.

În 1976, la Jocurile Olimpice de la Montreal, Nadia Comăneci a scris istorie. A fost prima gimnastă din lume care a luat nota 10, după prestația de la paralele. A primit în total șapte note de 10 în cadrul acelei competiții, trei medalii de aur, o medalie de argint și una de bronz. A devenit astfel campioană olimpică absolută și a fost denumită „Zeița de la Montreal”.

M-am întors să văd nota pentru că era gălăgie prea mare în sală. Nici nu m-am gândit la notă. Am zis că am făcut bine, iau 9.99. Am văzut 1.00 și am spus, ce o fi, o fi, dar 1 nu are cum să fie. N-am știut de chestia asta cu 10 decât mult mai încolo, când am ajuns la una dintre colege și mi-a spus: cred că este 10, dar este ceva în neregulă cu panoul, a povestit Nadia Comăneci, supranumită copilul de aur al gimnasticii mondiale, potrivit descopera.ro.