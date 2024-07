Cum vede Zodier generația Z, din care face parte: „Schimbarea de valori în ochii tinerilor e absolut brutală” / Exclusiv

Artistul Zodier este născut chiar la începutul anului 1999, mai exact pe 7 februarie, ceea ce înseamnă că face parte din generația Z. Invitat la Fresh by Unica, tânărul de 25 de ani ne-a spus care sunt atuurile, dar și minusurile celor din generația lui. Totodată, solistul ne-a spus cum reușește să-și păstreze valorile intacte în aceste vremuri puternic influențate de rețelele sociale, dar și ce caută de la o relație.

Ce părere are Zodier despre generația Z și ce caută de la o relație

La doar 25 de ani, Zodier a cucerit publicul român cu două colaborări care au strâns peste 4 milioane de vizualizări pe YouTube. Piesa „La Sacou”, o colaborare cu Yuka, și piesa „Fericit”, o colaborare cu Holly Molly, au fost primite cu sute de comentarii apreciative în mediul online. Vara aceasta, Zodier se pregătește să lanseze o nouă melodie, „Două vieți”, o piesă de dragoste perfectă pentru cuplurile pregătite să-și spună „DA”. În ediția Fresh by Unica din această săptămână, Zodier ne-a vorbit despre noul lui single și despre ce caută de la o relație, dar și despre opinia lui referitoare la generația din care provine.

„Povestea versurilor mi se pare un lucru foarte drăguț și întâlnit în relații sau înainte de o relație. Am pornit piesa de la cum aș putea să conving o fată că eu sunt băiatul potrivit. Piesa o să iasă în a doua jumătate a lunii iulie”, a spus Zodier, la Fresh by Unica.

Într-o relație, pentru Zodier cel mai important este să rezoneze cu persoana de lângă el. „La mine acasă se zice «să fie pe mintea mea». Să înțeleagă cum funcționează creierul meu”, ne-a spus. Tânărul își dorește ca el și partenera lui să se înțeleagă din priviri și energie. „Atunci e unic și cred că e cel mai important aspect”, a adăugat.

„Schimbarea de valori în ochii tinerilor e absolut brutală”

Tot la Fresh by Unica am mai vorbit cu Zodier și despre generația lui, generația Z, despre calitățile, dar și despre defectele membrilor ei. Cântărețul este de părere că tinerii din generația lui știu să folosească tehnologia în avantajul lor, sunt mult mai deschiși și mai luminoși ca oameni, și reușesc să transmită o energie mai bună. Totodată, însă, Zodier observă cum cei din generația lui încep să nu mai pună preț pe lucrurile din viața lor.

„Totul pare neimportant până în momentul în care spune societatea că e important. Doar atunci e important. Nu văd valoarea din unele lucruri. Sunt o grămadă de lucruri importante și valoroase care trec neobservate pe lângă oameni. A fost dintotdeauna așa, dar mi se pare că se accentuează teribil.

Schimbarea asta de valori în societate și în ochii tinerilor e absolut brutală. Nu se dau doi bani pe o meserie necalificată fără de care noi n-am putea trăi. Nu se acordă nici respect și nici societatea nu te plătește. Dar sunt o grămadă de meserii foarte importante”, a spus Zodier, la Fresh by Unica.

În același timp, Zodier a remarcat în jurul lui că din ce în ce mai multe persoane au același vis, acela de a deveni antreprenori.

„Generația Z arde pe a fi antreprenor”

„Țelurile sunt aceleași, seamănă. Toate se rezumă la faptul că ai vrea să fii cunoscut, nu neapărat prin ceea ce faci, ci fără motiv. Dacă s-ar putea fără motiv, ar fi exact ce-ți trebuie ție. Ceea ce e trist. Generația Z arde pe a fi antreprenor. Nu e asta singura meserie cool. Poți să fii cool în o grămadă de domenii”, a mai spus artistul, pentru Unica.ro.

În același timp, Zodier a observat că „nu se mai pune preț pe școală”. Artistul admite că sunt lucruri pe care le înveți și-apoi le uiți, important este să știi să faci diferența dintre ce e ok să uiți și ce îți este util pentru tot restul vieții, cum ar fi gramatica, spre exemplu. În același timp, chiar și ceea ce memorăm și, ulterior, uităm, ne ajută să ne dezvoltăm abilitățile de înțelegere și aprofundare a unor informații.

„Generația Z înțelege că nimic nu contează de la școală. Mergând pe premisa asta, toate sunt date la o parte și se pierde orice lucru important care n-ar trebui să se piardă”, ne-a mai explicat tânărul.

Iar despre cum reușește să rămână la fel într-o lume modelată de rețelele sociale, Zodier ne-a spus că nu ia în serios tot ceea ce vede. „Iau divertismentul ca pe divertisment, știrile le iau doar informativ și nu fac din ele o statistică. Iau doar ceea ce simt cu adevărat, nu ceea ce mi se spune”, a mai spus Zodier, la Fresh by Unica.

Zodier, invitat la Fresh by Unica

Tot la Fresh by Unica am mai vorbit cu Zodier despre cum se împarte între jobul în IT și cariera muzicală, despre anxietate și frica lui de moarte, Internet și comentarii negative.

#ThisorThat cu Zodier

Foto: Ada Cheroiu, Instagram/@zodier.official

Imagine: Ada Cheroiu

Montaj: Bogdan Pîrlea

