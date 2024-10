„E o industrie alunecoasă.” Andrei Bănuță și drumul greu în muzică, de la lipsuri și prejudecăți la milioane de admiratori / Exclusiv

Andrei Bănuță este un artist cu capul în nori, dar cu picioarele pe pământ. În cea mai recentă ediție Fresh by Unica, actorul din serialul „Groapa” a găsit echilibrul perfect între umor și emoție în timp ce ne-a vorbit despre familia lui, primii pași în muzică, dar și despre relația pe care o are cu banii și cu Divinitatea, printre multe altele. Cu o sinceritate nefiltrată și o spontaneitate molipsitoare, solistul în vârstă de 25 de ani ne-a spus care este primul om pe care-l sună atunci când dă de greu, ce admiră cel mai mult la tatăl lui, dar și cum s-a motivat să slăbească 35 de kilograme.

Andrei Bănuță, dezvăluiri despre drumul greu de la lipsuri și prejudecăți la milioane de admiratori

Andrei Bănuță este unul dintre cei mai îndrăgiți artiști ai momentului. În doar două săptămâni de la lansare, cel mai nou single al lui, „Altfel de amor”, ocupă în prezent poziția #24 în trending pe YouTube. Mai mult decât atât, este prima oară pentru artist când se află cu două piese în trending, a doua fiind versiunea Live Session a piesei „Inima mea e locul tău”, aflată pe poziția #77.

„E îmbucurător și onorant pentru mine. Nu mi s-a întâmplat niciodată până acum. Trendingul este mai mult un barometru pentru noi artiștii, oamenii ascultă ce simt. Mă bucur foarte tare. (…) Industria muzicală nu e una ușoară. Nu e un secret. E o industrie alunecoasă. Am înțeles cât de important e să fii om înainte să fii un artist de valoare, voci bune sunt peste tot”, a spus Andrei Bănuță, la Fresh by Unica.

Citește și: „Era o prăpastie între mine și ai mei”. Amna povestește cum s-a schimbat relația cu părinții ei după ce a devenit mamă / Exclusiv

De la cine și-a moștenit talentul

Actorul din „Groapa” s-a născut și a crescut la malul mării, în Eforie Sud, într-o familie iubitoare și modestă. Mama artistului s-a stins din viață când el avea doar 15 ani, în urma unei lupte de mai mulți ani cu cancerul la sân. Anterior, Andrei și-a pierdut fratele mai mare, iar mai târziu o soră vitregă. În ciuda tuturor greutățile pe care viața i le-a scos în cale, Andrei a rămas fidel unui scop, acela de a-i bucura pe cei din jur. Solistul ne-a spus de la cine și-a moștenit talentul, de ce își dorește să-i semene tatălui lui, dar și cine este primul om pe care-l sună atunci când întâmpină o provocare.

„Mama cânta foarte frumos, dar nu știa nimeni. Cânta doar în casă. Era o fire mult mai pragmatică. Talentul și toată treaba asta artistică am luat-o de la tata, el a fost dansator, balerin. Dansa la Teatrul de Stradă din Pitești. A dansat până pe la vârsta mea, apoi a intrat în domeniul afacerilor cu alimentație publică pe litoral și și-a abandonat pasiunea. Undeva, deși nu mi-a zis niciodată, cred că trăiește prin mine”, a povestit Andrei Bănuță, la Fresh by Unica.

Citește și: Livia Graur, viața dincolo de știri. Ce fel de mamă este și cum arată viața ei după divorț: „Sunt momente în care nu poți să-ți ascunzi sentimentele” / Exclusiv

Cel mai important om din viața lui Andrei Bănuță. „Are cei mai blânzi ochi”

Despre tatăl lui, Andrei a mai povestit că este cel mai bun om pe care l-a cunoscut, deși viața nu i-a scos în cale numai oameni buni. Cu toate că și-a pierdut soția și doi dintre copii, tatăl lui Andrei Bănuță și-a găsit puterea să treacă peste și, la 75 de ani, este în continuare foarte activ.

„Are cei mai blânzi ochi. Nu cred că a simțit rău despre nimeni niciodată. N-a purtat ură, dușmănie, supărare și oameni care să-i facă rău au existat. Cu toate acestea și-a găsit puterea să treacă de fiecare dată peste și să găsească ceva bun în ei. Și e foarte amuzant. De multe ori tata e mai verde decât mine. Deși are 75 de ani conduce, e muncitor, e mișto. Pe lângă bunătate la asta îmi mai doresc să-i semăn, la puterea indiferent de vârstă”, a mai spus Andrei Bănuță, pentru Unica.ro.

Citește și: Obiceiul care o ajută pe Lidia Buble să depășească momentele de cumpănă: „Brusc simt o eliberare și mi se rezolvă toate problemele” / Exclusiv

Cine este primul om pe care-l sună când dă de greu

Tatăl lui este primul om căruia îi împărtășește o reușită, dar ultimul pe care îl sună atunci când dă de greu. Cântărețul preferă să-l protejeze pe tatăl lui de provocările pe care le întâmpină. Andrei are două femei în viața lui pe care știe că poate conta oricând.

„Nu vreau să-l încarc. Mătușa mea Ema e ca mama mea a doua. Ema întotdeauna m-a scos din încurcături. Și al doilea om pe care-l sun e Elena, managera mea, cu care am o relație mult mai departe de profesional, cu ea și cu soțul ei, Matteo. E o altfel de familie pentru mine. Sunt de mulți ani cu ei și îmi propun să și rămân”, a mărturisit tânărul, la Fresh by Unica.

Cele mai frumoase amintiri din copilăria lui Andrei Bănuță sunt cele în care îi avea alături atât pe tatăl, cât și pe mama lui. Își amintește cu bucurie de spectacolele și concursurile de muzică la care mergea, de verile petrecute în curte și la patiseria părinților lui. „Mama era la casă, tata era patron (râde) și eu stăteam pe-acolo, munceam cu ei, trăgeam toți la aceeași căruță”, ne-a povestit artistul.

Citește și: Daniel Nuță, dezvăluiri din culisele primului serial fantasy-comedy din România: „Sper să creeze un fenomen”. Adela Popescu și Andi Vasluianu, actori în proiect / Exclusiv

Cum s-a luptat cu prejudecățile celor din jur. „A mers”

Până să cunoască succesul, Andrei s-a luptat cu lipsuri și prejudecăți. Tânărul de 25 de ani a deprins arta auto-ironiei de la o vârstă fragedă, în prezent fiind împăcat cu aspectul lui fizic și conștient de calitățile sale.

„Eu am stropul de auto-ironie de când aveam urechile clăpăuge la școală. Aveam capul mic și urechile mari și decolam. Am fost foarte gras. Am avut 106 kile și 1m și 70cm. Eram mic și plinuț serios și aveam și urechile mari. Viața de clasa a VIII-a pentru mine n-ar fi fost cea mai ușoară, teoretic. Am învățat că, dacă fac eu primul o glumă, iau hazul tuturor celor care ar încerca să mă ironizeze cu răutate, mai bine o fac eu. Și a mers”, a povestit Andrei Bănuță, la Fresh by Unica.

Citește și: „E nevoie de mai multă bărbăție să intri într-o relație cu o femeie care are copil.” Sore Mihalache, dezvăluiri despre rolul de mamă și noul iubit / Exclusiv

Cum a slăbit Andrei Bănuță 35 de kg

Din păcate, auto-ironia nu a fost suficientă pentru ca o casă de producție să-l semneze ca artist la acea vreme. Din acest motiv, Andrei Bănuță s-a ambiționat și a slăbit 35 de kg.

„Răspunsul pe care l-am primit a fost că eu cânt foarte bine, doar că nu arăt pe cât de bine cânt. Am zis, da? Ok, vedeți voi! Și în ziua aia m-am oprit din mâncat”, a spus solistul, pentru Unica.ro.

Provocarea a fost cu atât mai mare cu cât Andrei lucra la patiseria părinților lui. Solistul ne-a mărturisit că dieta lui a constat, o perioadă de timp, într-o cafea simplă fără zahăr la micul dejun și o salată, jumătate la prânz și cealaltă jumătate la cină.

„Și plângeam de poftă. Sufletu-i tot de gras. (râde) Sufletul meu ar mânca tot. Acum mănânc normal. Am slăbit vreo 35 de kile într-un an și jumătate. Mănânc cu grijă, dar nu sunt la regim. Acum fac și sport. Nu-mi iese de fiecare dată”, a mai dezvăluit Andrei Bănuță, la Fresh by Unica.

Citește și: Cum a depășit Maria Iordănescu momentele de cumpănă din viața ei: „Puterea este în noi, nu în cel de lângă” / Exclusiv

Andrei Bănuță, invitat la Fresh by Unica

Tot la Fresh am mai vorbit cu artistul despre relația lui cu Divinitatea și cu banii, despre cum stă la capitolul dragoste, dar și despre experiența de la filmările pentru serialul „Groapa” de la Pro TV.

Nu ratați un nou episod Fresh by Unica în fiecare miercuri de la 19:00 pe www.unica.ro, canalul nostru de YouTube și pagina de Facebook Unica.ro!

#ThisorThat cu Andrei Bănuță

Foto: Ada Cheroiu; Instagram/@andrei_banuta

Imagine: Ada Cheroiu

Montaj: Răzvan Stamatiu

Urmărește-ne pe Google News