Alina Sorescu, îngrijorată din cauza fetelor sale, care se află în vacanță cu Alexandru Ciucu: „M-au sunat speriate”

Alina Sorescu (38 ani) s-a arătat îngrijorată pentru fetele ei, Carolina și Raisa, care au petrecut Paștele cu tatăl lor, Alexandru Ciucu. Artista a dezvăluit că fiicele sale au sunat-o speriate, după ce tatăl lor le-a certat pentru că nu zâmbesc la poze, iar urmăritorii lui din mediul online l-au criticat pentru acest lucru.

Alina Sorescu, îngrijorată pentru fetele ei

Alina Sorescu a fost nevoită să petreacă singură sărbătorile pascale, întrucât, conform hotărârii judecătorești, fetițele ei, Raisa și Carolina, petrec anul acesta vacanța cu tatăl lor, Alexandru Ciucu. Însă, deranjate de atitudinea tatălui lor, micuțele au sunat-o pe artistă.

Chiar în ziua de Paște Raisa a împlinit 9 ani, iar designerul a sărbătorit-o cu mezina sa. Acesta a profitat de ocazie și le-a făcut fetelor câteva fotografii, în care Carolina nu a schițat niciun zâmbet, lucru semnalat de internauți.

„Hristos a Înviat! Ziua de azi are o dublă însemnătate pentru mine. Este Ziua Învierii Domnului, dar este și ziua Raisei. Anul acesta am mers de Paști la nași, la conacul Archia, lângă Deva, așa că am profitat de ocazie și am și vizitat câteva locuri cu încărcătură istorică, mai ales că le și studiază fetele la școală. La mulți ani, iubirea mea! Vă iubesc enorm!”, este mesajul postat de designer în ziua de Paște, alături de fotografiile cu fetele sale.

Alexandru Ciucu a ales să șteargă o parte din comentariile negative primite, care au fost totuși surprinse de Click.

„Dl. Ciucu, chiar dacă mi-ai șters mesajele, tot se vede că fetițele sunt triste…cel puțin la Carolina este vizibil!”, „Cea mare e supărată în toate pozele!”, „Cam triste fetele”, „La mulți ani, Raisa! Carolinuța tristă în cam toate pozele…”, au fost câteva din mesajele primite de Alexandru Ciucu la postarea pe care a făcut-o în ziua de Paște.

Artista a fost sunată de Carolina și Raisa

Alina Sorescu a văzut pozele cu Alexandru Ciucu și fetițele lor de Paște și spune că Raisa și Carolina au sunat-o, supărate că tatăl lor le-a certat pentru că nu zâmbesc la poze. Artista a sărbătorit-o pe mezina sa cu o săptămână înainte de Paște, când a fost organizată și o vânătoare de ouă.

„Nu e vorba de vreo pace pe care am făcut-o noi, ci trebuie să respectăm programul stabilit după divorț. Vacanța de Paști se petrece alternativ, iar anul acesta fetele sunt la tatăl lor. Ziua de naștere a Raisei a picat chiar în ziua de Paști, când au și plecat din București. Eu am sărbătorit-o acasă cu o săptămână înainte, odată cu tradiționala vânătoare de ouă care se organizează în complexul nostru înainte de plecarea tuturor copiilor în vacanță”, a afirmat Alina Sorescu pentru sursa menționată anterior.

„Am văzut și eu comentariile oamenilor la pozele pe care el le-a postat din vacanță cu ele și, într-adevăr, cele negative au fost șterse. Fetițele m-au sunat speriate, spunându-mi că tatăl lor le ceartă că nu zâmbesc la poze și că urmăritorii lui îl critică, semnalând că ele nu sunt fericite. Aceste aspecte mi-au fost menționate și de cei care mă urmăresc pe mine pe social media. Îngrijorarea mea cea mai mare este starea emoțională a fetițelor și asta este ceea ce mă frământă în permanență”, a explicat artista.

