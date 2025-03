Alina Sorescu, noi dezvăluiri șocante despre căsnicia cu Alexandru Ciucu. „Căuta motive de ceartă din orice, umilindu-mă și spunând că mă va distruge de față cu fetițele!”

Alina Sorescu a făcut noi declarații despre Alexandru Ciucu, susținând că designerul o amenința și o supunea constant umilințelor. Această situație ar fi generat o stare de teamă atât pentru ea, cât și pentru cele două fiice ale lor, Carolina și Raisa.

Alina Sorescu și Alexandru Ciucu au finalizat oficial divorțul pe 27 ianuarie 2025, după un proces care a durat trei ani. Separarea lor a fost marcată de dezvăluiri neașteptate și dureroase despre dificultățile și tensiunile din cei 12 ani de căsnicie.

Într-un interviu pentru viva.ro, Alina Sorescu a vorbit despre momentele dificile din căsnicia ei, care au determinat-o să ia decizia de a se separa de tatăl fetițelor ei.

„Am conștientizat că fetele, practic, nu au parte de tată. El pleca foarte des din țară singur, cu diferite motive, cele mai multe pentru propriile plăceri. Iar când venea acasă, căuta motive de ceartă din orice, amenințându-mă cu divorțul, umilindu-mă și spunând că mă va distruge de față cu fetițele.

Stare de frică simțeam și eu, dar și fetele. Iar o relație normală de atașament între copii și părinți se formează de la naștere, nu dintr-odată, cum dorește el să se întâmple acum” – a povestit Alina Sorescu pentru sursa amintită anterior.

Alina Sorescu: „A trebuit să ies dintr-o stare de abuz emoțional împreună cu doi copii!”

Alina Sorescu a mărturisit că a trăit într-un mediu de abuz emoțional, dar a reușit să își păstreze echilibrul datorită sprijinului constant al părinților și al prietenilor apropiați. Aceștia au fost alături de ea în momentele dificile, oferindu-i puterea de a depăși situațiile complicate.

„Eram frecvent întrebată în emisiuni și interviuri despre zvonurile că ne despărțim, în timp ce el nu dorea să le pună capăt și îmi spunea că îi place să se vorbească despre el. Încercam să răspund diplomat, având în vedere că încă eram împreună.

Toată lumea îmi spune acum că se simțea și că se vedea că eu nu sunt bine. Dar i-am avut aproape pe părinții mei și familia mea extinsă, care m-au susținut să rămân echilibrată și, când într-adevăr nu s-a mai putut din cauza comportamentului care le dăuna deja fetelor, să am curajul să pot ieși din acel labirint.

Am recunoscut aceste aspecte, fiind întrebată dacă nu cumva am stat pentru confortul financiar. Însă am explicat că a trebuit să ies dintr-o stare de abuz emoțional împreună cu doi copii, ceea ce s-a dovedit prin cei trei ani de procese că nu a fost ușor. Abuzul a continuat și după separare, și continuă și acum. Totul trebuie să fie cum dorește el”, a mai afirmat Alina Sorescu pentru sursa citată.

Despărțirea dintre Alina Sorescu și Alexandru Ciucu a fost marcată de un proces lung și dificil, ce s-a întins pe trei ani. Artista a vorbit deschis despre abuzurile emoționale și umilințele la care a fost supusă în timpul căsniciei, menționând că fostul soț o amenința și o descuraja frecvent, inclusiv în fața celor două fiice ale lor, Carolina și Raisa.

Un aspect surprinzător al relației lor a fost gestionarea separată a finanțelor, fiecare având propriile cheltuieli și chiar frigidere diferite în casă. Alina a subliniat că a fost nevoită să se întrețină singură pe parcursul căsniciei, sprijinindu-se pe veniturile proprii și pe ajutorul părinților săi.

După divorț, Alina Sorescu a declarat că a fost un pas necesar pentru a-și proteja fetele și pentru a ieși dintr-o situație toxică. În ciuda dificultăților, artista a reușit să își regăsească echilibrul și să își continue cariera, devenind un exemplu de curaj și reziliență.

