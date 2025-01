Alina Sorescu și Alexandru Ciucu au divorțat oficial. Dezvăluirile uluitoare făcute de artistă: „În cei 12 ani de căsătorie, am trăit în umilință, șantaj emoțional, dispreț față de cariera mea”

Alina Sorescu și Alexandru Ciucu au divorțat oficial, după trei ani în care au luptat în instanță. Artista a vorbit deschis despre separarea de tatăl fiicelor ei, Carolina și Raisa și despre umilințele la care a fost supusă în cei 12 ani de mariaj.

Alina Sorescu și Alexandru Ciucu au divorțat oficial

Alina Sorescu și Alexandru Ciucu au divorțat oficial, la trei ani de când au anunțat separarea. Artista a povestit acum ce s-a întâmplat între ea și tatăl fetelor ei, în cei 12 ani de mariaj. Cântăreața spune că partenerul ei de viață a umilit-o, șantajat-o emoțional și a arătat dispreț față de cariera ei.

„După 3 ani cu mai multe acțiuni în instanțe și termene foarte lungi, procesul de divorț s-a încheiat. Acum pot vorbi deschis despre acest subiect. în cei 12 ani de căsătorie, am trăit în umilință, șantaj emoțional, dispreț față de cariera mea, frică și amenințări, chiar și în prezența fetițelor. Am inițiat procesul de divorț din nevoia ca eu și fetele să trăim în liniște, neavând altă variantă decât instanța judecătorească”, a afirmat Alina Sorescu pe pagina sa de Facebook.

Mai mult, artista a mărturisit că Alexandru Ciucu i-a spus în nenumărate rânduri că el nu este făcut să aibă o familie și că îi place libertatea. În acest sens, el călătorea mereu cu prietenii, lăsându-și soția și copiii acasă, iar cea care s-a ocupat exclusiv de creșterea copiilor a fost Alina Sorescu, ajutată de părinții ei.

„Neînțelegerile dintre mine și fostul meu soț erau de mai mult timp, iar el îmi spunea frecvent că nu este făcut pentru familie, că vrea să fie controversat și că se simte bine când umblă liber prin lume. Practic, a speculat notorietatea mea pentru a deveni cunoscut. În anii de căsătorie, găsea mereu tot felul de motive de plecare cu prietenii: golf, kite, ski, diferite cursuri fără vreo finalitate (actorie, parfumerie, confecționat bijuterii, permis de barcă și multe altele) și orice alt pretext de plecare din țară. Așa cum am mai spus-o și este cunoscut, de când s-au născut, de creșterea și educația fetițelor m-am ocupat eu, ajutată de părinții mei. Fiind persoană publică, ani la rând aspecte legate de comportamentul fostului meu soț erau semnalate până și de presă, dar atâta timp cât încă formam o familie, am dat mereu răspunsuri diplomate și nu am vrut să fac publice aspecte din viața mea privată. O fac acum, fiindcă mă deranjează neadevărurile spuse de el și victimizarea lui, cu scopul de a-și schimba imaginea”, a precizat ea.

Artista, amenințată cu divorțul

Totodată, Alina Sorescu a povestit că Alexandru Ciucu a amenințat-o timp de mai mulți ani cu divorțul și chiar a plecat la Paris pentru a o determina pe ea să părăsească căminul conjugal pentru ca mai apoi să pozeze în victimă.

„M-a amenințat cu divorțul ani la rând, spunea des ca postează pe Facebook că nu mai suntem un cuplu și fiindcă nu mă putea da afară din casă cu 2 copii, a hotărât să plece la Paris, unde locuia de jumătate de an. A plecat din țară cu scopul de a mă determina pe mine să plec din casă și apoi să pozeze în victimă, ca să arate că nu el a introdus divorțul. Altă soluție nu am avut decât să plec cu fetele și să inițiez imediat acțiunea de divorț. Încă de la prima întâlnire amiabilă dintre noi și avocați, a cerut domiciliul fetițelor la el și a refuzat propunerile mele de soluționare amiabilă, care ar fi făcut ca fetițele noastre să treacă prin separarea părinților mai rapid și cu traume minore”, a completat Alina Sorescu.

Cântăreața a precizat că a solicitat custodie comună, precum și program de vizită pentru Alexandru Ciucu în weekenduri. Însă, în timpul procesului, el a solicitat ca fetițele să se împartă săptămânal între părinții lor.

„Eu am solicitat custodie comună, program de vizită pentru tată în week-end-uri și vacanțe, așa cum se obișnuiește în astfel de cazuri de divorț și pensia de întreținere de 1/3 din venituri, în conformitate cu drepturile prevăzute de lege. Mai târziu, în timpul procesului, a renunțat la cererea de a obține domiciliul fetelor la el și a solicitat ca fetițele să locuiască 1 săptămână la mamă, 1 săptămână la tată, care însemna de fapt ca domiciliul să fie la unul dintre părinți doar pe hârtie în teorie. În același timp, tatăl dorea să suporte cheltuieli doar pentru perioada petrecută de fete cu el, iar mai târziu, în vederea stabilirii pensiei de întreținere, și-a declarat venituri de 807 lei, cu toate că deține firme și are angajați”, a mai spus Alina Sorescu.

Ce a hotărât Tribunalul Ilfov în privința fetițelor cuplului

Deși instanța de la Buftea a decis în favoarea lui Alexandru Ciucu, Curtea de Apel a suspendat decizia pentru ca, într-un final Tribunalul Ilfov să hotărască ca Raisa și Carolina să aibă domiciliul la mamă.

„Prima instanță de la Buftea i-a acceptat acest program de 1 săptămână cu 1 săptămână, motivând halucinant că eu muncesc, iar tatăl are timp liber și poate sta cu fetițele. Arătând starea fetițelor din timpul programului stabilit de instanța de fond, Curtea de Apel București a suspendat decizia și am revenit la un program stabilit anterior printr-o ordonanță președințială cu 2 week-end-uri pe luna și 2 zile în timpul săptămânii și vacanțe împărțite, cum se acordă în general, până la definitivarea procesului de divorț. Hotărârea finală a Tribunalului Ilfov a stabilit ca fetițele să aibă domiciliul la mamă, exercitarea autorității părintești să fie în comun, iar cu tatăl vor petrece 1 săptămână în timpul școlii și 2 weekend-uri pe lună, vacanțele și zilele de naștere sunt împărțite”, a explicat ea.

„În timpul procesului, Carolina, fetița cea mare, a împlinit 10 ani și a putut fi audiată de judecători. Instanța nu a ținut însă cont de ce a dorit ea: ca ele să nu fie la tată în timpul zilelor de școală, că nu mai vor să fie plimbate ca două valize și că își doresc continuitate în timpul programului școlar. Din păcate instanța nu a ținut cont nici de atașamentul fetițelor față de bunicii materni, de obișnuințele lor și de faptul că tatăl nu a fost implicat în viața lor înainte de începerea procesului”, a mai zis Alina Sorescu.

Alina Sorescu, despre Alexandru Ciucu

Alina Sorescu a precizat că, din momentul în care a solicitat divorțul, Alexandru Ciucu a făcut tot posibilul pentru a demonstra că este un tată bun și implicat, deși de când s-au născut fiicele sale nu a avut nicio implicare în creșterea și educația lor.

„Acum la final vă pot spune că tatăl și-a construit întregul dosar așa cum a vrut el, negând total realitatea din timpul căsătoriei noastre. Procesul durând foarte mult, a avut timp să arate atât în spațiul public, cât și în instanță ce tată este el acum. Fetițele au fost și sunt filmate non-stop, el având camere montate în toată casa și în dosar fiind depuse sute astfel de filmulețe. După începerea procesului, s-a împrietenit cu o familie, invitându-i tot timpul la el acasă când fetele mergeau în programul de vizită, precum și în toate vacanțele, pentru a-i folosi ca martori în proces. Odată cu începerea procesului, a pozat în ceea ce el nu a fost vreodată în timpul căsătoriei și în relația lui tată-fiice”, a povestit Alina Sorescu despre acțiunile fostului ei soț.

„Instanța (ca și viața) nu a ținut cont de ce a vrut el pentru el și doar pentru el. Sunt convinsă că orice proces de divorț este traumatizant, însă cred că diferențele sunt făcute de caracterele tuturor celor implicați, fie că sunt părți, avocați sau judecători. Am făcut tot ce a depins de mine pentru stabilitatea emoțională a fetițelor, ceea ce face orice mamă pentru copiii ei, fără să-mi pierd echilibrul și înțelegând rolul ambilor părinți în viața copiilor”, a mai zis artista.

„Aș încheia cu versurile cântecului meu: “Tot ce-a fost a fost/ Tristețea n-are rost/ Și-atunci când îmi e greu/ Știu că la capăt de ploi va fi soare mereu”…”, a încheiat ea postarea.

