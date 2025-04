Diana Belbiță, fostă concurentă a emisiunii „Exatlon” și cunoscută sportivă de arte marțiale, s-a căsătorit în secret, în Las Vegas. Alesul inimii sale este americanul Cameron VanCamp, un cunoscut luptător cu experiență în UFC, care în prezent activează în cadrul competiției BKFC, o disciplină de box fără mănuși.

Diana Belbiță s-a căsătorit în Las Vegas

Diana Blebiță și Cameron VanCamp s-au cunoscut în urmă cu doi ani, în timpul unui eveniment sportiv de MMA, unde ea fusese invitată în calitate de comentator. Relația lor a evoluat rapid, iar acum s-a concretizat într-un mariaj.

Evenimentul a avut loc într-un cadru restrâns și intim. Cei doi au optat pentru o ceremonie liniștită, la care au fost prezenți doar câțiva prieteni apropiați, precum și antrenorul Dianei.

Familiile mirilor nu au fost prezente, însă momentul a fost transmis live într-un grup privat pe o rețea socială, astfel că toți cei dragi au putut face parte la acest moment special din viețile lor.

„Cameron este fost luptător UFC. La momentul actual luptă în BKFC (box fără mănuși). Ne-am cunoscut în ianuarie 2023. Eu trebuia să fiu comentator pentru un eveniment de MMA unde el avea meci programat. I-am scris să îmi spună câteva detalii despre el (informații necesare pentru evenimentul de MMA). Gala MMA s-a anulat, dar noi am continuat să vorbim”, a spus Diana Belbiță pentru Fanatik.ro.

Sportiva vrea să se mute definitiv în SUA

Acum că s-a căsătorit cu Cameron, Diana Belbiță spune că intenționează să se mute definitiv în America, unde să își pună bazele propriei săli de antrenamente.

„Căsătoria noastră a fost spontană. Întotdeauna mi-am dorit o ceremonie cât mai simplă. Așa că mi-am programat nunta în Las Vegas, acolo unde am mers cu antrenorii mei și trei prieteni. Cam aia a fost. Am făcut un grup închis pe Facebook unde am transmis ceremonia live, iar mami și încă câțiva prieteni au urmărit totul acolo. Cel mai emoționant moment a fost când antrenorul meu, Alin Halmăgean, a ocupat rolul de tată și m-a dus la altar”, a povestit sportiva pentru publicația menționată an terior.

Diana și Cameron s-au căsătorit pe 4 aprilie, însă au ales să păstreze evenimentul secret până acum, când a decis să publice câteva fotografii de la eveniment pe rețelele sociale.

„Deși abia am postat imaginile, nunta nu a fost în Săptămâna Mare. Am făcut cununia pe 3 Aprilie. A fost la Vegas, dar cununia e legală 100%. Intenționez să mă mut definitiv în America, unde îmi voi deschide sala mea împreună cu Cameron. Momentan nu mă gândesc la copii. După ce o să am sala mea și voi fi la casa mea așa cum trebuie, poate”, a mai spus Diana Belbiță.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini de la nunta Dianei Belbiță cu Cameron VanCamp

Sursă foto: Instagram

