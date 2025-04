Kanye West susține că noua lui piesă, „Cousins” / „Veri”, este inspirată de relația incestuoasă pe care a avut-o cu un văr în copilărie.

Kanye West susține că a avut o relație incestuoasă cu un văr

Kanye West (47 de ani) a povestit, într-o postare pe platforma X (fostul Twitter), că a avut o relație intimă cu unul dintre verii lui. Acea relație l-a inspirat să scrie piesa „Cousins” / „Veri”.

„Acest cântec se numește «Cousins» și este despre vărul meu care este închis pe viață pentru uciderea unei femei însărcinate. S-a întâmplat la câțiva ani după ce i-am spus că nu ne vom mai uita împreună la reviste deocheate”, a scris Kanye în mediul online.

În continuarea postării, rapperul a spus că s-a simțit constrâns să se angajeze în relații intime cu vărul lui fiindcă el a venit cu ideea să se uite împreună la reviste deocheate. „Poate că în mizeria mea egocentrică am simțit că era vina mea că i-am arătat acele reviste deocheate când avea 6 ani”, a continuat Kanye, „și apoi am făcut ceea ce am văzut”.

Kanye a dezvăluit și de unde avea revistele respective. „Tatăl meu avea reviste Playboy, dar revistele pe care le-am găsit în partea de sus a dulapului mamei erau diferite”. Mama artistului, Donda West, s-a stins din viață în noiembrie 2007. Kanye a adăugat: „Numele meu este Ye și *** ***** vărului meu până la 14 ani”.

Kanye West și Bianca Censori mai dau o șansă relației lor

La scurt timp după această dezvăluire, Kanye a fost surprins în compania fostei lui soții, Bianca Censori (30 de ani). Cei doi se află împreună în Spania. Rapperul și partenera lui au luat cina la un restaurant indian din insulele Baleare. Potrivit TMZ, ieșirea a stârnit speculații cum că cei doi „mai dau o șansă relației lor”.

Kanye West are patru copii din fosta căsnicie cu Kim Kardashian (44 de ani). Două fiice, North (11 ani) și Chicago (7 ani), și doi fii, Saint (9 ani) și Psalm (5 ani).

