Scandal între Kim Kardashian și Kanye West. Artistul a implicat-o pe fiica lor, North, într-o piesă în colaborare cu Sean „Diddy” Combs, rapperul acuzat de trafic sexual și abuzuri

Kanye West a trecut peste cuvântul fostei sale soții, Kim Kardashian, după ce a lansat o piesă nouă în care apare și vocea fiicei lor, North. Rapperul american a colaborat la această piesă cu Sean „Diddy” Combs, care așteaptă să fie judecat pentru trafic sexual.

Kanye West, în război cu Kim Kardashian

Kanye West a făcut publice mesaje text explozive care dezvăluie o discuție aprinsă cu Kim Kardashian pe tema apariției vocii fiicei lor, North, pe noua piesă cu Diddy.

Adolescenta de 11 ani apare pe cel mai recent single al lui West, „Lonely Roads Still Go To Sunshine”, alături de rapperul care în prezent este încarcerat.

Mesajele, pe care West le-a postat și ulterior șters, o arată pe Kim Kardashian opunându-se față de implicarea lui North în acest cântec.

Disputa se concentrează pe drepturile mărcii înregistrate asupra numelui lui North, Kardashian susținând că doar ea are dreptul de a aproba astfel de apariții.

West a răspuns cu amenințări alarmante, spunându-i fostei sale soții că „va trebui să mă omori” pentru a opri lansarea piesei.

Potrivit unor surse, North a petrecut recent timp în studio cu tatăl ei, unde și-a înregistrat vocea pentru piesă.

După ce a aflat despre implicarea lui North, Kardashian i-a trimis lui West scrisori de încetare și renunțare, în încercarea de a bloca lansarea melodiei.

„Te-am întrebat atunci dacă pot marca numele ei. Ai spus „da””, adăugând: „Când va împlini 18 ani și ea va decide asta””, se arată în unul din mesajele trimise de Kim Kardashian fostului ei soț.

Apoi, ea îi spune lui Kanye West: „Stop” și „Am trimis documente pentru a nu fi în melodia lui Diddy pentru a o proteja”.

„O singură persoană trebuie să le facă marcă înregistrată. Am convenit atunci când copiii noștri s-au născut că eu voi primi numele și mărcile înregistrate ale lor, pentru ca nimeni altcineva să nu le ia”, i-a mai scris Kim Kardashian fostului ei soț.

Kanye West o amenință pe fosta lui soție

Conflictul dintre cei doi a escaladat, iar rapperul american a amenințat-o pe Kim Kardashian că va porni un război împotriva ei.

„Modifică-l sau mă duc la război și niciunul dintre noi nu se va recupera de pe urma consecințelor publice”, a amenințat West.

În ciuda eforturilor legale ale lui Kim Kardashian, West a distribuit piesa pe rețelele sale de socializare sâmbătă seara. Vedeta americană de televiziune pare îngrijorată de protejarea lui North cu asocierea cu Sean „Diddy” Combs pe fondul problemelor sale legale grave.

Pe piesă apare și vocea fiului lui Combs, Christian „King” Combs, în vârstă de 26 de ani, precum și cea a artistei Jasmine Williams.

Kanye West vrea să fie mai implicat în viețile copiilor săi

La câteva ore de la lansarea piesei, Kanye West a cerut să i se permită să se implice mai mult în viețile copiilor pe care îi are cu Kim Kardashian, Noerth (11 ani), Saint (9 ani), Chicago (7 ani) și Psalm (5 ani).

„Nu vreau doar să îmi văd copiii”, a spus rapperul, care a divorțat de Kim Kardashian în 2022, după opt ani de căsnicie, potrivit E!Online.

„Am nevoie să îi cresc”, a subliniat el.

Kanye, care a ajutat-o ​​pe North să producă albumul ei de debut, a folosit ocazional rețelele de socializare pentru a-și transmite nemulțumirile cu privire la aranjamentele care îi implică pe copiii lui și ai lui Kim Kardashian.

