Mirabela Grădinaru, dezvăluiri rare despre cei doi copii pe care îi are cu Nicușor Dan: „Mi-am dorit ca al doilea copil să fie născut la termen, dar tot prematur s-a născut și el”. Cum au fost Aheea și Antim afectați de campania electorală

Mirabela Grădinaru a vorbit deschis despre provocările prin care ea și partenerul ei, Nicușor Dan, au trecut în calitate de părinți. Ambii lor copii, Aheea și Antim, s-au născut prematur. Mirabela a oferit detalii rare despre familia ei, dar și despre alegeri, cu o săptămână înainte de turul doi al alegerilor prezidențiale. Primarul Capitalei, Nicușor Dan (independent), se luptă cu George Simion (AUR) pentru cea mai înaltă funcție în stat.

Mirabela Grădinaru (41 de ani) și Nicușor Dan (55 de ani) nu au o poveste de viață lipsită de încercări. Cei doi formează un cuplu din anul 2005, iar împreună au doi copii, o fiică și un fiu, Aheea (9 ani) și Antim (3 ani). Partenera primarului Capitalei a vorbit deschis despre experiența sa cu cele două nașteri premature.

„Viața amândurora s-a schimbat radical. Mă emoționez teribil când povestesc despre asta. Recunosc că înainte eram… aș putea să spun… superficială. Credeam că sănătatea este un dat. Că ne naștem sănătoși. Însă Aheea s-a născut prematur, iar primele trei luni de viață au însemnat multe vizite la medici, care suspectau diverse probleme de sănătate.

A fost greu în acea perioadă și nu am reușit să mă bucur de copilul meu așa cum îmi imaginam la început că o voi face. Dar îi mulțumesc lui Dumnezeu că m-a ajutat să trăiesc toate acele lucruri, ca să pot să prețuiesc cu adevărat viața. Să pot să înțeleg cu adevărat ce înseamnă binecuvântarea de a avea copii. Să înțeleg cu adevărat cât de mult ar trebui să-i respectăm pe părinții care au copii cu nevoi speciale”, a povestit Mirabela Grădinaru, în exclusivitate pentru Totuldespremame.ro.

Nașterea prematură a fiicei a consolidat relația dintre Mirabela Grădinaru și Nicușor Dan

Mirabela Grădinaru consideră că această încercare dificilă a contribuit la consolidarea relației dintre ea și partenerul ei.

„Dacă nu aș fi trăit acele emoții intense, nu știu dacă aș fi înțeles toate aceste lucruri cu tot sufletul, nu doar la nivel rațional. Aveam tot felul de supărări înainte de copii, chiar și în relația de cuplu – pentru că sunt momente în care discutăm și în contradictoriu -, dar după ce a apărut primul copil am realizat că erau doar mofturi”, a explicat.

După ce a devenit mamă pentru prima oară, partenera lui Nicușor Dan a spus că a simțit pentru prima oară că are totul. Deși are în continuare obiective, nu mai face din acestea o obsesie și nu se mai frământă în ceea ce privește menirea ei.

Mirabela a revenit apoi la nașterea prematură a Aheei, pe care a reușit să o gestioneze cu ajutorul unei prietene care născuse gemeni prematur cu câteva luni înainte.

„Nu eram pregătită pentru un copil prematur, cum, de fapt, cred că nimeni nu e pregătit”, a mai spus.

„Toată această experiență m-a ajutat și m-a ghidat”

Mirabela a mărturisit că ea și Nicușor nu aveau nici numele ales, nici pătuț, nici hăinuțe.

„A fost un șoc când doamna doctor, la un control, m-a anunțat că va trebui să intrăm în sala de operație. Știu și acum că am plâns foarte mult”, a spus partenera lui Nicușor Dan, cu vocea tremurată și lacrimi în ochi.

„Ulterior, când mi s-a spus că trebuie să rămână în spital copilul și am voie doar la două vizite pe zi, a fost și mai dificil. Dar am avut parte de oameni foarte dragi alături, cărora le sunt foarte recunoscătoare. Și toată această experiență m-a ajutat și m-a ghidat să pot să iau decizii care să ducă la o dezvoltare armonioasă a copilului. Poate dacă aș fi născut-o la termen nu aș fi întâlnit aceiași oameni care să mă ajute și să-mi explice…”, a mai spus Mirabela Grădinaru.

Lucrurile s-au așezat pentru cuplu abia după trei luni de la nașterea Aheei, când au primit confirmarea medicilor că, din punct de vedere patologic, nu aveau niciun motiv de teamă. Totuși, Aheea a avut nevoie de multă kinetoterapie.

„Timp de un an de zile a făcut intens kineto. Mergeam la un centru de trei ori pe săptămână, plus toate exercițiile pe care le făceam eu acasă cu ea, zilnic. Mi-aduc aminte și astăzi că am plâns în momentul în care a făcut primii pași. A fost și este un copil luptător”, a mai povestit Mirabela.

„Mi-am dorit ca al doilea copil să fie născut la termen, dar tot prematur s-a născut și el”

Partenera primarului Capitalei și-a dorit ca al doilea copil să se nască la termen, însă și Antim a fost nerăbdător să vină pe lume.

„Mi-am dorit ca al doilea copil să fie născut la termen, dar tot prematur s-a născut și el. Și aici au fost, din nou, aceleași temeri… (…) Nu a mai fost aceeași teamă pe care am avut-o cu primul copil. (…) La el au fost și niște probleme gastrice. Până la șase luni de zile am dormit doar în șezut cu el. Pe el l-am ținut doar la verticală, pentru că avea reflux gastric foarte violent. Dar toate acestea au trecut, cu regim alimentar strict, căci n-am vrut să renunț la alăptare, și am vrut să elimin orice factor care ar fi putut să îi provoace refluxul.

Nu se știa dacă era ceva fiziologic sau o intoleranță alimentară. Mi s-a cerut să renunț să-l mai alăptez, dar am considerat că trebuie să-mi ascult instinctul și mi-am zis că, dacă este ceva ce ține de mine (așa cum face fiecare părinte), o voi face. Sunt oameni care țin regim toată viața, așa că și eu voi putea să țin un regim alimentar atât timp cât e nevoie pentru ca el să fie alăptat”, a mai dezvăluit partenera lui Nicușor Dan.

Cum au fost Aheea și Antim afectați de campania electorală

Mirabela Grădinaru a vorbit și despre cum au resimțit copiii ei perioada de campanie electorală. Antim, fiind foarte min, nu înțelege pe deplin ce se întâmplă, însă simte că îl vede pe tatăl lui mai rar.

„Încerc să-i feresc cât pot. Cel mic nu este atât de afectat. El simte doar că îl vede pe tati mai rar, că nu ajunge înainte să adoarmă seara. Iar dimineața Antim doarme când el pleacă. Pot fi chiar două zile în care nu-l vede deloc. Și atunci când îl vede, spune «Tati, ce mult ai lipsit! Ce dor mi-a fost de tine!». (…) Pentru Aheea este ceva mai dificil, pentru că este la o vârstă la care înțelege. Va împlini 9 ani la sfârșitul lui mai și este mult mai matură decât o arată vârsta ei”, a explicat Mirabela.

