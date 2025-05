Deși Nicușor Dan a devenit un nume extrem de cunoscut în politica românească, viața sa personală a rămas departe de ochii publicului. Partenera sa, Mirabela Grădinaru, a ales să rămână în umbra reflectoarelor, dar este alături de el de aproape 20 de ani, susținându-l în toate momentele importante ale carierei sale. Mirabela, originară din Vaslui, este o femeie dedicată familiei sale și a demonstrat, prin prezența sa constantă, că relația lor este construită pe o fundație solidă de încredere și sprijin reciproc.

Cine este Mirabela Grădinaru, partenera de viață a lui Nicușor Dan

Nicușor Dan locuiește cu chirie împreună cu familia sa la etajul unei vile din zona Viilor, în Sectorul 5 al Capitalei. Pentru apartament, Nicușor Dan spunea, într-o emisiune televizată, că plătește o chirie de aproximativ 600 de euro.

Nicuțor Dan și Mirabela Grădinaru s-au cunoscut în 2005, pe când ea era studentă la Facultatea de Geografie de la Universitatea din București. În 2016, cei doi au devenit părinți pentru prima oară, când a venit pe lume fiica lor, Aheea. Câțiva ani mai târziu, în 2022, s-a născut și fiul cuplului, Antim.

Deși sunt împreună de 19 ani, Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru nu sunt căsătoriți.

„Este foarte bine așa cum suntem în momentul de față. Suntem bine cu copiii, totul e foarte bine. În momentul în care vom avea timp să refelctăm că alergăm pe lângă copii și pe lângă primărie… e bine. Tot timpul am fost un om liber și responsabil” – a declarat Nicușor Dan în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”.

Ce profesie are Mirabela Grădinaru

În viața profesională, Mirabela Grădinaru se remarcă prin succesul său ca manager într-o companie auto importantă. Viața de familie a evoluat natural pentru cei doi, iar în 2016, în plină campanie electorală pentru Primăria Capitalei, au devenit părinți pentru prima dată, aducând-o pe lume pe fetița lor, Aheea.

În 2022, familia s-a mărit din nou cu un băiețel, născut prematur, dar sănătos, la Spitalul Filantropia din București.

Cum s-au cunoscut Mirabela Grădinaru și Nicușor Dan

Despre Mirabela Grădinaru se știe că este din Vaslui și a venit în București pentru a-și face studiile. Ea l-a cunoscut pe edilul Capitelei în Club A, un local din Centrul Vechi. Mirabela Grădinaru este membru co-fondator al asociației „Salvați Bucureștiul” și s-a implicat activ și în campaniile electorale ale partenerului său.

„Ne-am cunoscut în anul 2005, pe vremea când eu eram studentă în București, la Geografie. Îmi aduc aminte că se terminase sesiunea de examene, aveam bilet să mă întorc acasă, dar chiar în ziua aceea s-a întors o prietenă ce fusese plecată cu bursă Erasmus în Franța.

Am renunțat să mă mai întorc acasă și am ieșit cu mai mulți prieteni. Am zis să mergem seara în Club A, clubul pe care noi îl frecventam în serile de după sesiune sau de după zilele în care aveam proiecte. Atunci l-am întâlnit pe Nicușor. Sau el m-a întâlnit pe mine. Nu știu dacă a fost dragoste la prima vedere, dar a fost chimie, atracție, asta a fost sigur. Apoi, lucrurile au venit de la sine”, a declarat acum câţiva ani Mirabela, potrivit presei locale.

De ce nu s-au căsătorit până în prezent

Chiar dacă au împărtășit 20 de ani împreună și au construit o familie minunată, Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru nu sunt căsătoriți. În cadrul unei apariții recente în emisiunea „La Măruță”, cei doi au discutat deschis despre relația lor.

Mirabela a mărturisit că nu simte nevoia unei căsătorii oficiale, iar Nicușor Dan a explicat că, din diverse motive, nu au găsit niciodată timpul necesar pentru acest pas. Astfel, Mirabela rămâne un sprijin constant și echilibrat în viața lui Nicușor, preferând să își păstreze rolul esențial de susținător discret, departe de lumina reflectoarelor, dar cu o prezență de neînlocuit în spatele scenei politice.

Cum arată pentru Nicușor Dan „matematica iubirii”

Nicușor Dan a explicat tot în cadrul emisiunii de la Kanal D pe care am amintit-o mai devreme cum arată, din punctul său de vedere, matematica iubirii.

„Iubirea e un fel de deschidere către sinele tău și către sinele celuilalt. Și, atunci, ca să ai deschiderea asta, trebuie să ai încredere. Exită și multe paliere pe care le-am experimentat. Pe măsură ce trece timpul, lucrurile devin mai adânci, mai serioase, mai simple și mai fundamentate.

Și copiii ajută foarte mult. A fost un moment foarte important, în special la primul copil. Cumva, noi ne obișnuim cu noi înșine, inclusiv să ridicăm mâna, să vorbim… și când vezi viața cum se naște și cum face toți pașii ăștia care nouă ni se par evidenți, pentru mine, cel puțin , a fost un mare moment de bucurie” – i-a mai spus Nicușor Dan Denisei Rifai.

Nicușor Dan, primele declarații după ce a intrat în turul doi al alegerilor prezidențiale

Nicușor Dan a fost pe locul doi în preferințele românilor în primul tur al alegerilor prezidențiale, obținând 20,99% din voturi.

După ce BEC a anunțat că primarul general al Capitalei a intrat în turul doi alături de George Simion, acesta a ținut o conferință la sediul său de campanie, moment în care le-a mulțumit tuturor celor care s-au prezentat la urne duminică, 4 mai.

„Le mulțumesc tuturor celor care m-au votat, dar și votanților celorlalți candidați care s-au prezentat în număr mare la vot. Turul 2 va fi extrem de greu, dar cred cu tărie că suntem prea mulți oameni onești în România ca să nu reușim”, a spus Nicușor Dan.

„Vreau să le mulțumesc în special românilor din Republica MOldova, unde am câștigat peste 50%. O să urmeze un tur doi dificil. Nu o să fie o dezbatere între persoane, o să fie o dezbatere între o direcție pro-occidentală pentru România și o direcție anti-occidentală pentru România. Despre asta va fi turul doi. Este sarcina noastră să convingem românii că România are nevoie de direcția pro-occidentală și pe asta se va axa campania noastră în aceste două săptămâni. Îi chem pe toți românii să fie parte din această bătălie. Sunt optimist că o să câștigăm, că România va păstra direcție occidentală”, a mai spus candidatul independent.

