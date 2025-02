Kanye West, diagnosticat greșit cu tulburare bipolară. De ce boală suferă de fapt soțul Biancăi Censori

Kanye West nu suferă de tulburare bipolară, așa cum s-a spus în ultimii ani. Rapperul american a descoperit că a primit un diagnostic greșit după ce soția lui, Bianca Censori, a insistat să ceară opinia unui alt medic specialist în probleme neurologice. De ce suferă, de fapt, fostul soț al lui Kim Kardashian.

Kanye West, diagnosticat greșit cu tulburare bipolară

Invitat în podcastul realizat de Justin Laboy, „The Download”, Kanye West a povestit cum a fost diagnosticat anterior cu tulburare bipolară. Însă, la sfatul soției sale, Bianca Censori, acesta a mai cerut o părere medicală și a descoperit că nu suferă de această afecțiune, ci are o tulburare cu spectru autist.

„Am fost la acest medic. Nu a fost ușor, dar soția mea m-a convins, după ce mi-a spus următoarele: „nu ai personalitatea unui om bipolar. Am văzut mulți oameni bipolari la viața mea și tu nu ești unul”. Asta mi-a dat de gândit. Așa că am mers la medic. După investigații am aflat că de fapt sufăr de o tulburare cu spectru autist”, a povestit Kanye West, citat de CNN.

Rapperul a spus că acest nou diagnostic l-a ajutat să se înțeleagă mai bine.

„Autismul te duce la o chestie cu „Rain Man”. Când oamenii îți spun să nu o faci, ajungi doar la acel punct. Și asta e problema mea. Când fanii îmi spun să îmi fac albumul într-un anumit fel, o voi face exact invers”, a precizat el.

Bianca Censori, alături de soțul ei

Deși s-a zvonit că Bianca Censori ar fi controlată de Kanye West, se pare că rapperul ține cont de părerile soției sale. Acesta a decis să mai ceară o părere medicală la insistențele partenerei lui de viață, descoperind astfel că a primit un diagnostic greșit.

Acum, rapperul mărturisește că este considerat nebun de oameni, însă este doar felul prin care el își exprimă arta.

„Unii ar crede că sunt nebun și prin asta explică modul în care eu percep și exprim arta. Însă este mult mai mult. Când unii îmi spun să fac într-un fel, eu fac invers. Am crezut mult timp sunt bipolar, după ce un alt medic m-a diagnosticat. Dar se pare că doar îmi construiesc alte lumi în creier iar apoi le scot la suprafață. Din toată experiența asta, de un singur lucru îmi pare rău și acum reușesc relativ să îl controlez: țipatul la oameni. Însă e parte tot din noul diagnostic. Asta explică de ce am senzația că sunt neînțeles”, a mai spus rapperul.

Duminică, Kanye West și Bianca Censori au șocat întreaga lume în momentul în care femeia a pășit pe covorul roșu al Premiilor Grammy într-o rochie mini transparentă, fără a purta lenjerie intimă. Apoi, artistul a dezvăluit că a fost o cascadorie de marketing, bine pusă la punct.

