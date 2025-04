John Cena a dezvăluit că a avut de două ori cancer de piele. Actorul a rupt tăcerea: „Am fost prea încăpățânat”

John Cena (47 ani) a dezvăluit că a fost diagnosticat de două ori cu cancer de piele, la doar un an distanță. Îndrăgitul actor și starul WWE a vorbit acum despre experiența sa în lupta cu această boală cruntă și despre cât de importantă este protecția solară.

John Cena, diagnosticat de două ori cu cancer de piele

John Cena a dezvăluit, în cadrul unui interviu acordat revistei People, că nu a folosit protecție solară în copilărie și nici atunci când a ajuns la maturitate, astfel că expunerea îndelungată la soare l-a trimis direct în cabinetul medicului.

„Am crescut într-un orășel de lângă Newburyport și Salisbury Beach. Unele dintre cele mai vechi amintiri ale mele despre vară sunt despre micile carnavaluri și oamenii care se plimbau pe plajă. Mama mea [Carol] a crescut cinci băieți și sunt destul de sigur că a vrut doar să ne mențină în viață și sănătoși. Era foarte ocupată, așa că nu o învinovățesc. Și eu, fiind născut în ’77, aceasta (protecția solară) era ceva nou”, a povestit actorul pentru publicația americană.

Neglijarea cremei solare a continuat până la vârsta de douăzeci de ani a lui Cena, când s-a mutat în Florida, recunoscând că a devenit „încăpățânat” și a refuzat să se dea cu cremă de protecție solară.

„Am fost prea încăpățânat și nu am crezut că problema va ajunge la mine. Am avut o tonă de expunere la soare cu protecție minimă și, până la urmă, m-a prins. Nu credeam că mi se poate întâmpla”, a spus John Cena.

Cum a descoperit că are cancer de piele

Expunerea îndelungată la soare, fără măsuri de precauție, l-a făcut să fie diagnosticat cu o „pată canceroasă” pe pectoralul drept, care a necesitat o intervenție chirurgicală.

„Abia când am fost la un dermatolog și am făcut un control al pielii și mi s-a îndepărtat o pată canceroasă de pe pectoralul drept. Am fost foarte norocos să am un dermatolog grozav care, cred că din lipsa unui termen mai bun, m-a ținut de mână și mi-a spus că nu sunt singur”, a povestit el.

Un an mai târziu, actorul a descoperit o a doua pată canceroasă, pe umărul drept. El a spus că încă se pot observa cicatricile de la operațiile de atunci, iar acestea îi amintesc de greșelile trecutului.

Actorul și luptătorul WWE a precizat că nu și-a imaginat vreodată că va deveni un ambasador al unei campanii de protecție solară, însă consideră că experiența lui poate ajuta mulți oameni.

