Ce face Alexia Eram cu hainele pe care nu le mai poartă. Cum arată camera influceriței, înainte de un eveniment: „Este un haos”

Alexia Eram (24 ani) este o obișnuită a evenimentelor mondene, dar și a celor de fashion, astfel că are în garderobă o mulțime de ținute fabuloase. Fiica Andreei Esca a mărturisit acum că are foarte multe piese vestimentare astfel că, la final de an, donează foarte multe dintre ele, alegând să păstreze doar câteva care îi trezesc amintiri frumoase.

Ce face Alexia Eram cu hainele pe care nu le mai poartă

Alexia Eram este pasionată de modă, devenind între timp și influencer de fashion și lifestyle, astfel că în garderoba sa se găsesc numeroase ținute. Și cum participă la multe evenimente, aceasta își schimbă mereu look-ul și multe din hainele purtate alege să le doneze oamenilor nevoiași.

Fiica Andreei Esca și a lui Alexandre Eram a mărturisit că obișnuiește să își strângă hainele în preajma sărbătorilor de iarnă, la fel cum a făcut și anul trecut, când a umplut o mașină cu cutii pline de haine pe care le-a dus apoi la o casă de copii.

„Hainele pe care nu le mai port, unele, le donez. Chiar acum câteva luni am fost la o casă de copii și am donat multe cutii, foarte multe cutii de haine. O mașină întreagă de cutii, pe care cei de acolo le-au împărțit la mai multe case, ca să fie toată lumea fericită. De obicei fac asta de Crăciun, în perioada sărbătorilor, obișnuiesc să fac asta”, a declarat Alexia Eram pentru Fanatik.

Pe de altă parte, influencerița recunoaște că se atașează de ținutele sale, astfel că pe unele le păstrează, doar datorită faptului că îi trezesc amintiri frumoase.

„Și câteodată, sincer, unele haine pe care nu le mai port, le mai țin acolo în dulap. Mă atașez emoțional de haine. Zic că o țin acolo poate revine moda sau că nu pot să o dau pentru că am purtat-o acolo și îmi amintește de ceva. De asta nu mai am loc în dulap”, a mai spus Alexia Eram.

Cum arată camera influenceriței înaintea unui eveniment

Alexia Eram a dezvăluit că obișnuiește să își pregătească ținutele cu câteva zile înaintea unui eveniment important, dar are momente și când alege să poarte haine casual, lejere.

„Când trebuie să mă pregătesc să ies din casă, nu știu să spun cât îmi ia ca și timp să-mi pregătesc ținuta. Depinde de situație. Câteodată n-am niciun chef și-mi pun un blug pe mine și un tricou și câteodată îmi ia două ore. Dar pentru evenimente de obicei ne pregătim cam cu câteva zile înainte sau cu câteva ore înainte. Ca să fim siguri că avem o ținută care să corespundă cu evenimentul la care urmează să merg”, a mai spus ea.

Pe de altă parte, influencerița mărturisește că în camera ei este un adevărat haos, hainele rămânând întinse peste tot timp de câteva zile înainte de a le pune la locul lor.

„Din camera mea lipsește organizarea (râde). Este un haos, o ordine dezorganizată, să zic așa, pentru că nu prea stau pe acasă. Totul este aruncat, dar după aia când am așa o zi… înnebunesc și încep să strâng. Vine o doamnă și mă mai ajută, sigur, dar nu vine în fiecare zi. Dar da, mă ajută pentru că fără ea nu știu ce aș face… Dacă aș avea timp, mie chiar îmi place câteodată să îmi aranjez lucrurile. Dar pentru că fac atât de multe chestii în timpul zilei, când ajung acasă, vreau să mă trântesc în pat”, a precizat Alexia Eram pentru publicația menționată anterior.

