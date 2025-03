Mario Fresh, noi declarații despre despărțirea de Alexia Eram: „Am suferit mult”. Mărturisirile făcute în timpul unui concert

Mario Fresh (25 ani) și Alexia Eram (24 ani) au format un cuplu timp de opt ani, însă relația lor s-a încheiat în urmă cu aproximativ 6 luni. Cei doi au preferat să păstreze tăcerea privind motivele separării lor, iar fiica Andreei Esca a fost văzută între timp împreună cu un alt tânăr. Acum, Mario a decis să rupă tăcerea și să vorbească despre despărțirea de influenceriță, recunoscând că a suferit foarte mult din această cauză.

Mario Fresh, despre despărțirea de Alexia Eram

După despărțirea de Alexia Eram, Mario Fresh a ales să se concentreze asupra carierei sale, astfel că a lansat piesă după piesă, toate intrând pe posturile de radio și înregistrând succese uimitoare. Zilele trecute, artistul a susținut un concert în timpul căruia a ales să vorbească sincer despre despărțirea de cea care i-a fost parteneră de viață încă din adolescență.

„A suferit cineva din dragoste pe aici? Rău? Vreau să povestesc și eu. Am suferit și eu, dar nu mult. Bine, am suferit mult, am făcut vreo 2-3 albume. În cazul în care nu știați, dar sigur știți, am avut o relație de 8 ani. S-a terminat într-un sfârșit”, a afirmat el.

„Am crescut împreună, am crescut de copii, ne-am crescut unul pe celălalt, ne-am maturizat împreună frumos și la un moment dat am ajuns să ne ducem pe drumuri separare, asta a fost. Dar în timpul ăsta am scris foarte multe piese și din ele am lansat câteva. Piesa asta am scris-o din suferință, din adevărată suferință”, a mai spus Mario Fresh, recunoscând că despărțirea de Alexia Eram l-a afectat foarte tare.

Ce spunea artistul după ce s-a aflat de separarea de Alexia Eram

Mario Fresh și Alexia Eram formau unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbizul autohton, iar despărțirea lor le-a întristat comunitatea de fani, care aștepta mai degrabă un anunț al unei căsătorii și nu al unei separări. După ce au apărut zvonuri privind despărțirea, artistul a decis să își anunțe susținătorii din mediul online că într-adevăr, el și Alexia au decis să meargă pe drumuri separate.

„Salutare tuturor! Vreau să clarific zvonurile care au circulat în ultima vreme. Da, este adevărat că eu și Alexia Eram am decis de comun acord să ne despărțim. A fost o decizie dificilă pentru amândoi, dar am realizat că este cea mai bună pentru noi în acest moment. Vreau să subliniez că nu există resentimente între noi, din contră, ne respectăm și ne dorim binele unul altuia”, spunea atunci Mario Fresh pe pagina sa de Instagram.

Tot atunci, el a ținut să precizeze că rămâne prieten cu Alexia Eram și le-a cerut tuturor să le respecte intimitatea.

„Relația noastră va rămâne una bazată pe respect și prietenie. Vă mulțumesc tuturor pentru sprijin și pentru că ați fost alături de noi pe acest drum. Apreciez foarte mult înțelegerea și discreția voastră în această perioadă”, a mai scris Mario Fresh în mediul online, la momentul respectiv.

Sursă foto: Instagram

