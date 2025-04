Connect-R vrea să se împace cu Tudor Chirilă, după scandalul de la începutul anului. „Am greșit! Nu vreau ca el să rămână cu această etichetă!”

Connect-R a revenit public cu o declarație adresată lui Tudor Chirilă, la câteva săptămâni după ce schimbul lor de replici din mediul online a stârnit controverse. Într-un videoclip postat pe TikTok, artistul a mărturisit că afirmațiile sale anterioare au fost greșite, exprimându-și regretul și dorința de a-și asuma responsabilitatea pentru cele întâmplate.

Connect-R vrea să se împace cu Tudor Chirilă

Conflictul dintre cei doi artiști a început după ce Connect-R a fost exclus de la un concert caritabil, „Magic Christmas,” organizat de Kiss FM. Acesta a susținut că Tudor Chirilă ar fi intervenit pentru a influența această decizie.

Tudor Chirilă a respins ferm acuzațiile, calificându-le drept „fake news” și subliniind că nu a avut nicio implicare în decizia organizatorilor. Conflictul a escaladat printr-o serie de declarații publice și replici tensionate între cei doi artiști.

Recent, Connect-R a recunoscut pe rețelele de socializare că a greșit, exprimându-și regretul pentru afirmațiile făcute acum câteva săptămâni.

„A trecut ceva timp de la incidentul acela… acum, la rece, analizând mult mai limpede lucrurile… cred că am greșit față de cineva, mai exact față de Tudor Chirilă. Până la urmă o informație fără nici o proba, rămâne doar un zvon… nu încerc să îmi caut scuze, eram totuși într-o perioadă super inflamată și cred că nu a fost doar pentru mine, ci pentru toată țara. Eram apăsat foarte tare de ce mi s-a întâmplat mie, cu acel cancelling de la concertul respectiv și ce s-a întâmplat și cu Maia (n.r. – fiica sa)”, a spus Connect-R, pe TikTok.

Connect-R a declarat că nu își dorește ca Tudor Chirilă să fie perceput ca un om care cenzurează, considerând că întreaga situație a fost influențată de o persoană din exterior. În semn de reconciliere, artistul i-a cerut public iertare lui Tudor Chirilă, exprimându-și dorința de a păstra respectul reciproc și de a-și da mâna într-un gest de împăcare atunci când se vor întâlni.

„Nu vreau ca el să rămână cu această etichetă de om care cenzurează. Tind să cred că cineva a încercat să arunce în grădina lui toată treaba. Încă odată, îmi cer scuze Tudor Chirilă. Tudore, sper să ne dăm mâna când ne vedem și să ne respectăm ca până acum”, a mai spus artistul.

Tudor Chirilă a respins acuzațiile lui Connect-R

Conflictele dintre cei doi artiști au apărut după ce Connect-R a insinuat, într-un videoclip anterior, că Tudor Chirilă ar fi influențat decizia de anulare a unui concert în care el urma să participe. Connect-R a sugerat că Tudor ar fi încercat să îi restricționeze aparițiile, situație ce ar fi amplificat tensiunile din viața sa profesională și personală. În replică, Tudor Chirilă a respins ferm acuzațiile, declarându-le nefondate. Ulterior, Connect-R a admis că a reacționat sub impulsul momentului și a recunoscut că ar fi trebuit să abordeze situația cu mai multă prudență înainte de a face afirmații publice.

„Circulǎ un fake news grosolan promovat de artistul Connect-R care susține cǎ interzicerea participǎrii lui în spectacolul Magic Christmas organizat de radioul Magic Fm mi se datoreazǎ mie. Nu am nicio legǎturǎ cu acest conflict am participat pro bono în calitate de susținǎtor Daruieste Viata şi îmi respect colegii de breaslǎ indiferent de opiniile lor politice.Nu am militat şi nu aş milita vreodatǎ pentru cenzurarea vreunui artist. E contra principiilor mele.

Îl invit pe Connect-R sǎ probeze aceste afirmații altminteri nu face altceva decât sǎ devinǎ un distribuitor de calomnie, situație care nu cred cǎ îi face cinste. Deasemenea invit organizatorii evenimentului sǎ precizeze pozitia lor vis a vis de poziția artistului Connect-R şi afirmațiile sale în ceea ce mǎ priveşte”, a transmis la momentul respectiv Tudor Chirilă pe contul său de socializare.

Foto – Facebook / Instagram

