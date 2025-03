Tudor Chirilă a răbufnit după ce a văzut lista celor care au primit bani pentru a-l promova pe Călin Georgescu: „Trăim vremurile în care trădătorii strigă trădătorii”

Tudor Chirilă a reacționat după ce, în urmă cu câteva zile, Libertatea.ro a prezentat în exclusivitate lista cu sutele de persoane pe care Bogdan Peșchir le-a plătit, prin intermediul TikTok, pentru a-l susține pe Călin Georgescu la alegerile prezidențiale de la finalul anului 2024.

Tudor Chirilă, reacție vehementă după ce a văzut lista celor care au primit bani pentru a-l promova pe Călin Georgescu

Tudor Chirilă (50 de ani) a fost amenințat cu moartea și jignit în mediul online după ce i-a îndemnat pe români să nu-l voteze pe Călin Georgescu (63 de ani), despre care s-a aflat ulterior că era sprijinit de Rusia în cursa prezidențială. După ce Libertatea.ro a prezentat în exclusivitate lista cu sutele de persoane plătite să-l promoveze pe Georgescu la alegerile prezidențiale din 2024, artistul a răbufnit. Printre numele care apar pe listă se regăsesc vedete precum Oana Zăvoranu, Dan Diaconescu, Mădălin Ionescu, Tudor Sișu sau Tzancă Uraganu, iar printre persoanele care au primit cei mai mulți bani se află Victor Micula.

„Noi suntem trădătorii, vânduții, plătiții, sorosiștii, reziștii, tefeleii, drogații. Apărem pe liste ca trădători de țară. Cu un mic detaliu, cel puțin în cazul meu: nu există nicio plată de la Soroș sau USAID ca să susțin pe cineva sau ceva. Da’, na, ce mai contează asta? Lumea de azi merge așa: dacă spui ceva despre cineva e adevărat, nu mai trebuie probat”, a scris antrenorul de la „Vocea României” pe Facebook.

După ce a fost acuzat că a fost plătit de Soroș să-l atace pe Călin Georgescu, Tudor Chirilă a precizat că nu a acceptat niciodată bani în schimbul susținerii vreunui candidat la alegerile prezidențiale.

„În viața mea, clar și răspicat, am susținut pe față doi politicieni: am îndemnat la vot pentru Iohannis împotriva Viorichii și am luat țeapă (am crezut sincer că și el crede în ceva) și am îndemnat lumea să iasă la vot pentru Nicușor Dan când lua Firea Bucureștiul. Neplătit de nimeni. Nici Vama Veche, nici Vama nu a cântat în campanii electorale ale niciunui partid și se poate verifica”, a explicat artistul.

Ce spune Tudor Chirilă despre suporterii lui Călin Georgescu

Tudor Chirilă i-a numit în mod ironic pe suporterii lui Călin Georgescu „iubitori de țară și de popor”. Sarcasmul cântărețului vine în contextul în care despre fostul candidat la alegerile din 2024 se cunoaște faptul că a ascuns sumele de bani investite în campania sa electorală de pe TikTok.

Călin Georgescu a declarat cheltuieli 0 în campania sa electorală din 2024. Ulterior, Serviciul Român de Informații a arătat că Bogdan Peșchir, antreprenor, programator la origine, ar fi investit peste 380.000 de euro într-o campanie de promovare, pe TikTok, a lui Călin Georgescu.

„Când susții retorica unuia care îl iubește pe Putin și îl declară mare lider, care se luptă cu sistemul, dar e susținut de securiști și rezerviști nostalgici după chiolhanele de partid și dictatură, de mercenari, neo legionari sau interlopi, de jurnaliști care au slugărit la corupți condamnați penal, cum te numești? Iubitor de țară și de popor”, a mai scris Tudor Chirilă în mediul online.

„Nu am votat în viața mea PSD-PNL. Dar am ieșit în stradă împotriva lor pe banii și timpul meu ca alte zeci de mii de români veniți pe banii și timpul lor, nu cu autocarele. Trăim vremurile în care trădătorii strigă trădătorii. Hai sănătate la toată lumea!”, a încheiat artistul.

Călin Georgescu se află sub control judiciar. Care este motivul

Călin Georgescu a fost eliminat din cursa prezidențială de anul acesta, după ce alegerile din 2024 au fost anulate din cauza sa. Politicianul a fost plasat sub control judiciar în februarie 2025, sub mai multe acuzații. Georgescu este urmărit penal pentru săvârșirea a șase infracțiuni:

instigare la acțiuni împotriva ordinii constituționale, în formă tentată, prev. de art.47 C.p rap. la art.32 C.p. rap. la art.397 alin.2 C.p. – (se pedepsește cu închisoarea de la 15 la 25 de ani și interzicerea exercitării unor drepturi)

comunicarea de informații false, prev. de art.404 C.p. (se pedepsește cu închisoare de la unu la 5 ani)

fals în declarații în formă continuată, prev. de art.326 alin. 1 C.p. cu aplic. art.35 alin.1 C.p. (privind sursele de finanțare a campaniei electorale și declarațiile de avere) (se pedepsește cu pedeapsă de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă)

inițierea sau constituirea unei organizații cu caracter fascist, rasist ori xenofob, aderarea sau sprijinirea, sub orice formă, a unui astfel de grup, prev. de art. 3 alin.1 din O.U.G. 31/2002 (se pedepsește cu pedeapsă de la 5 la 15 ani și interzicerea unor drepturi)

promovarea, în public, a cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război, precum și fapta de a promova, în public, idei, concepții sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, prev. de art. 5 din O.U.G. 31/2002 (se pedepsește cu pedeapsă de la 3 luni la 3 ani și interzicerea unor drepturi)

inițierea sau constituirea unei organizații cu caracter antisemit, aderarea sau sprijinirea, sub orice formă, a unei astfel de organizații, prev. de art. 6 alin.1 din Legea 157/2018.

