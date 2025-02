Tudor Chirilă, reacţie acidă, după ce Connect-R a spus că din cauza lui a fost interzis la concertul Kiss FM: „Un distribuitor de calomnie”

Un conflict nou a luat proporţii în showbiz! Connect-R l-a acuzat pe Tudor Chirilă de faptul că el ar fi fost responsabil pentru interzicerea sa de la un eveniment organizat de Kiss FM în decembrie 2024. Într-o declarație incendiară, rapperul l-a acuzat că antrenorul de la Vocea României că a exercitat presiuni asupra postului de radio pentru a-l exclude din concertul caritabil, din cauza unui videoclip postat de acesta pe TikTok, în care s-ar fi arătat susţinătorul lui Călin Georgescu. Tudor Chirilă, însă, a răspuns vehement, respingând acuzațiile și cerându-i artistului să își probeze afirmațiile.

Connect-R ar fi fost interzis la concertul Kiss Fm din cauza lui Tudor Chirilă

Totul a început după alegerile prezidențiale din 2024, când Connect-R a postat un videoclip pe TikTok în care îi felicita pe români pentru alegerea făcută la vot, subliniind suveranitatea poporului român.

„Undeva în 1915, 1919, pe acolo, Ghandi face o reformă extraordinară în India, punând poporul să mediteze pentru câteva zile în așa fel încât economia Indiei să cadă la pământ. Și reamintește poporului indian că țara aparține poporului. Asta s-a întâmplat și aseară. Un exercițiu fantastic de unitate, românul și-a reamintit că România aparține poporului. Vreau să felicit tot românul de pretutindeni pentru că și-a reamintit că este suveran în țara lui. Doamne ajută”, a fost mesajul lui Connect-R de pe TikTok, în a doua zi după alegerile din România, fiind mesajul care a provocat controversele.

Deși în videoclip nu erau menționate numele candidaților sau partidelor politice, comentariile lui Connect-R au fost interpretate de Kiss FM ca o apartenență politică, ceea ce a dus la decizia de a-l exclude de la concertul Magic Christmas, organizat de postul de radio pe 2 decembrie 2024.

Connect-R nu a ezitat să expună această decizie pe rețelele sociale, explicând că a fost anunțat că nu mai corespunde valorilor postului de radio și că, din această cauză, a fost exclus de la eveniment.

„Dacă ați văzut afișe prin oraș cu concertul de pe 2 decembrie de la Sala Palatului, eu nu voi mai putea veni. Și nu pentru că nu mi-aș fi dorit, mai ales că e un concert caritabil, pentru copii… În urma unui filmuleț pe care l-am postat pe TikTok, au trimis un mesaj către managerul meu în care spuneau că refuză colaborarea cu noi. Să nu mai venim la acest concert, pentru că eu nu mai corespund valorilor trustului.

Interpretarea lor le-a dat de înțeles că eu aș avea vreo apartenență politică. Vorbeam despre unitatea poporului în sine. Românul este suveran în țara lui, pentru că România este o țară suverană, independentă și unitară. Nu o spun eu. Dacă deschideți Constituția României, o să vedeți.

N-am pronunțat nume de candidați, partide. N-am îndemnat lumea cu cine să voteze, nu mi-am spus votul meu. Mă sperie puțin toată treaba. Eu nu mă prea pricep la politică, dar văd că lucrurile sunt din ce în ce mai transparente în sensul ăsta”, a spus Connect-R pe TikTok la vremea aceea, după ce a fost exclus din concert.

Mai mult, Connect-R a făcut acuzații directe, în cadrul podcastului moderat de Gojira, privind intervenția lui Tudor Chirilă, susținând că artistul ar fi fost cel care a cerut să fie eliminat din evenimentul caritabil.

„Kiss FM și Asociația Dăruiește Viața nu aveau nicio problemă. În schimb a apărut în peisaj un om, care cânta la acest eveniment. Am înțeles că acest om ca venit ca un nebun cu filmulețul și a spus că dacă mai cânt eu la acel eveniment, el nu mai are ce discuta cu ei vreodată.

Acest om se numește Tudor Chirilă. De la Tudor Chirilă a plecat. Mi-au spus oameni din interior. Nu am cum să nu-i cred”, a dezvăluit Connect-R în podcastul lui Gojira.

Din cauza umilinţei la care a fost supus, Connect-R a decis să îşi retragă toate piesele de pe Kiss FM.

Tudor Chirilă tună şi fulgeră, după declaraţiile lui Connect-R

Într-un răspuns publicat pe rețelele sociale, Tudor Chirilă a demontat acuzațiile aduse de Connect-R, numind declarațiile acestuia „fake news grosolan” și subliniind că nu a avut nicio legătură cu excluderea artistului de la evenimentul Kiss FM.

Antrenorul de la Vocea României a explicat că a participat la evenimentul caritabil Magic Christmas doar în calitate de susținător al Asociației Dăruiește Viața și că nu a făcut nicio presiune asupra organizatorilor pentru a-l exclude pe Connect-R.

De asemenea, Tudor Chirilă a invitat organizatorii evenimentului Magic Christmas să își exprime public poziția față de afirmațiile făcute de Connect-R, subliniind că aceste acuzații ar trebui clarificate în fața publicului.

„Circulǎ un fake news grosolan promovat de artistul Connect-R care susține cǎ interzicerea participǎrii lui în spectacolul Magic Christmas organizat de radioul Magic Fm mi se datoreazǎ mie. Nu am nicio legǎturǎ cu acest conflict am participat pro bono în calitate de susținǎtor Daruieste Viata şi îmi respect colegii de breaslǎ indiferent de opiniile lor politice.Nu am militat şi nu aş milita vreodatǎ pentru cenzurarea vreunui artist. E contra principiilor mele. Îl invit pe Connect-R sǎ probeze aceste afirmații altminteri nu face altceva decât sǎ devinǎ un distribuitor de calomnie, situație care nu cred cǎ îi face cinste. Deasemenea invit organizatorii evenimentului sǎ precizeze pozitia lor vis a vis de poziția artistului Connect-R şi afirmațiile sale în ceea ce mǎ priveşte”, a fost mesajul scris de Tudor Chirilă pe contul său de socializare.

