Connect-R, mesaj furios, după ce imagini cu fiica lui ar fi ajuns pe mâinile unui pedofil: „Mă voi folosi de toate puterile mele să îl bag la închisoare”

Connect-R a transmis un mesaj tranșant pe rețelele de socializare, după ce imagini cu fiica sa, Maya, au fost distribuite în mediul online și ar fi ajuns pe mâinile unui pedofil. Artistul a cerut ajutorul comunității sale, dar și al autorităților pentru a-și proteja copilul.

Connect-R, mesaj furios, după ce imagini cu Maya ar fi ajuns pe mâinile unui pedofil

Connect-R și Misha au fost căsătoriți în urmă cu câțiva, însă au ajuns la divorț după ce artistul și-a înșelat soția. Cei doi au împreună o fetiță, Maya, în vârstă de 11 ani, pe care au ales să o crească împreună.

Acum, cântărețul a transmis un mesaj comunității sale din mediul online, susținând că mai multe fotografii cu fetița lui au fost postate pe un cont care i-ar aparține unui pedofil. Astfel, Connect-R și-a rugat fanii să raporteze pagina pentru conținut cu minori. Mai mult, artistul spune că a primit amenințări din partea acestui individ.

„A urcat poze cu fetița mea și ne amenință, spune că îi place să aibă momente intime cu copiii”, a spus Connect-R pe social media.

Acesta a precizat că va face tot posibilul pentru ca bărbatul să ajungă la închisoare, pentru a nu mai putea face rău niciunui copil.

Citește și: Connect-R, dezvăluiri dureroase despre lipsurile din adolescență: „Am luat mâncare de la cantina socială. Erau lături!”

Citește și: Connect-R a cântat cu tatăl lui pe scenă. Ce sfat a primit de la el: “Să am grijă că orice intrare are și o ieșire, orice început are un sfârșit” / Exclusiv

„Vă garantez că mă voi folosi de toate puterile mele să îl bag la închisoare, dacă nu îl opriți. Repet, a pus poze cu fetița mea, care are 11 ani, pe contul lui. Spune că adoră să aibă momente intime cu copii. Mă voi folosi de tot ce am la dispoziție legal, avocați, presă, poliție, să îl bag la pușcărie”, a mai zis Connect-R.

Fiica artistului, la un pas de moarte

Pe când avea doar un an, Maya a fost la un pas de moarte, din cauza unui vaccin. Din cauza bolii fiicei sale, artistul a mărturisit că a intrat în depresie.

„Sunt niște lucruri pe care nu le conștientizezi la început. Eu nu am fost de acord cu numele acesta, Maya, maică-sa l-a pus și i-am spus că aveam un tovarăș care avea o pisică pe care o cheamă Maya, dar nu, că Maya trebuie să se numească. Maya Maria, i-am pus și eu un nume să-mi pun și eu amprenta. Eu, până la ea, eram mega-vicios, mega-vanitos în special”, a povestit Connect-R în cadrul podcastului lui Mihai Bobonete.

Citește și: Kate Beckinsale, povestiri îngrozitoare din viața de actriță. A fost hărțuită sexual la 18 ani și rănită pe platourile de filmare

Citește și: Oana Radu s-a logodit, la un an de la divorțul de Cătălin Dobrescu. Șerban Balaban a cerut-o de soție la Paris

Artistul a apelat atunci la terapie, însă ceea ce l-a scos din episoadele deprimante a fost apropierea de Dumnezeu.

„Până atunci nu puteai, nu aveai cum să mă clintești și a venit copila asta Maya să-mi arate în ce iluzie trăiam eu, că asta înseamnă iluzie. Acolo au năpădit toate fricile, m-a terminat, am fost la psihologi, n-am reușit mare lucru. (…) S-a îmbolnăvit de la un vaccin, când a făcut vaccinul de 1 an, pe fondul unei otite, i-a scăzut imunitatea aproape de 0, era intubată, ne-a nenorocit, și atunci practic a început momentul meu de depresie. (…) Totuși rugăciunile și Hristos cred că m-a scos de acolo, dar ele tot au continuat până acum ceva timp când am aflat ce sunt cu adevărat, iar de atunci au dispărut toate fricile”, a explicat Connect-R.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Connect-R

Sursă foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News