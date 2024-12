Kate Beckinsale, povestiri îngrozitoare din viața de actriță. A fost hărțuită sexual la 18 ani și rănită pe platourile de filmare

Kate Beckinsale a postat un videoclip pe Instagram în care a detaliat câteva cazuri în care a fost hărțuită și abuzată pe diferite platouri de filmare. Actrița britanică a decis să își împărtășească poveștile terifiante ca reacție plângerea de hărțuire sexuală a lui Blake Lively împotriva regizorului și co-starului său „It Ends With Us”, Justin Baldoni.

Kate Beckinsale, povești terifiante de pe platourile de filmare

Kate Beckinsale a detaliat anii de hărțuire și abuz pe care i-a suferit pe diferite platouri de filmare de-a lungul carierei sale. Într-un videoclip postat pe Instagram, actrița a spus că a simțit că este foarte important să vorbească public despre ceea ce i s-a întâmplat, în urma recentelor acuzații ale lui Blake Lively împotriva lui Justin Baldoni.

Actrița a început prin a-și aminti de un set în care ea era numită „acea ticălosă”, totul pentru că a reclamat un coleg masculin care era „beat în fiecare zi”.

„Trecea prin ceva. Simt simpatie pentru asta, dar așteptam, la fel ca și echipajul, șase ore pe zi să-și învețe replicile”, a spus actrița.

„Însemna că nu pot să-mi văd fiica în nicio seară pe parcursul filmărilor întregului film. Răspunsul studioului a fost să-mi dea o bicicletă ca să mă pot plimba prin studio în timp ce așteptam. Și apoi, bineînțeles, am fost numită ticăloasă și cățea. În timpul unei scene am fost numită „cățea proastă””, a povestit Kate Backinsale.

Au urmat apoi două serii de filmare în care „am fost pusă pe o dietă atât de strictă și un program de exerciții fizice încât mi-am pierdut menstruația”, a continuat ea.

Actrița, rănită pe platourile de filmare

În timpul filmărilor unei pelicule de acțiune, Kate Beckinsale a spus că colegul ei i-a făcut rău fizic în timp ce filma o scenă de luptă, fiind mai apoi criticată de ceilalți actori când a menționat că a fost rănită.

„Există un anumit tip de actor care se bucură de faptul că poate face rău unei femei în timpul unei secvențe de luptă”, a explicat ea.

„Și am fost rănită, până la punctul în care au existat RMN-uri care dovedesc asta. Am fost criticată și am simțit că eu sunt problema și am fost blamată și eliminată de la cinele cu distribuția imediat ce am menționat că există o problemă”, a continuat actrița.

Kate Beckinsale, obligată să participe la o ședință foto după un avort spontan

Problemele nu s-au încheiat aici pentru Kate Beckinsale, care a demonstrat în continuare că nu este deloc ușor să te descurci într-o lume dominată de bărbați. Actrița a fost obligată de un publicist să participe la o ședință foto „a doua zi după ce am suferit un avort spontan”.

„Am spus „nu pot, sângerez”. Nu vreau să merg să-mi schimb hainele în fața unor oameni pe care nu îi cunosc și să fac o ședință foto. Ea a zis: „Va trebui sau vei fi dată în judecată””, a povestit actrița.

„Acest lucru se întâmplă. Acest lucru se întâmplă dintotdeauna. Am 47 de milioane de povești similare cu asta”, a continuat Kate Beckinsale, făcând referire la hărțuirea cu care se confruntă adesea actrițele pe platourile de filmare.

„Aveam 18 ani și am fost hărțuită sexual de cineva în care aveam încredere. M-am dus la actrița principală, care era cunoscută pentru că este o susținătoare a femeilor, și i-am spus că asta se întâmplă și mi s-a spus: „Nu, nu ai fost. Dacă spui asta, ești terminată”, a spus actrița despre motivul pentru care femeile continuă să fie imposibil să fie auzite pe platouri.

„Asta trebuie să se oprească. Îi sunt recunoscătoare lui Blake Lively pentru că a subliniat că aceasta nu este o problemă arhaică cu care nimeni nu se confruntă. Aceasta continuă să se întâmple. Când se întâmplă, o mașină intră în loc pentru a te distruge absolut”, a încheiat Kate Backinsale.

