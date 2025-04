Jay North, cunoscut pentru rolul principal din comedia „Dennis, pericol pubic”, a încetat din viață la vârsta de 73 de ani. Actorul a murit pe 6 aprilie, în locuința sa din Lake Butler, Florida, după o luptă îndelungată cu cancerul de colon, conform Associated Press.

Laurie Jacobson, o prietenă apropiată a lui Jay North, a transmis un mesaj emoționant după moartea actorului: „Avea o inimă mare cât un munte și își iubea profund prietenii. Ne suna frecvent și încheia fiecare conversație cu – Te iubesc din toată inima mea!” a scris Jacobson pe Facebook.

Actorul Paul Petersen, împreună cu soția sa, Rana, și-au exprimat și ei tristețea pe rețelele sociale cu privire la moartea lui North: „Dennis, pericol pubic a părăsit tărâmul pământesc. Adio, prietene!”

North a jucat un rol activ în ghidarea și sprijinirea tinerilor actori prin intermediul organizației de advocacy A Minor Consideration, fondată de Paul Petersen.

Debutul în film și cariera lui Jay North

Actorul Jay North s-a născut pe 3 august 1951, în Los Angeles. La vârsta de patru ani, tatăl său, care purta același nume, a părăsit familia. Mama sa, Dorothy North, a lucrat ca secretară pentru Federația Americană a Artiștilor de Televiziune și Radio (AFTRA).

Prin intermediul mamei sale, Jay a obținut un rol în emisiunea pentru copii „Cartoon Express”, difuzată în Los Angeles. Ulterior, a fost ales pentru rolul principal din „Dennis the Menace”, fiind nevoit să își decoloreze părul roșcat pentru a deveni blond platinat.

În timpul filmărilor pentru „Dennis, pericol pubic”, North a fost supus abuzurilor fizice și emoționale din partea mătușii sale, care îi era și tutore legal.

După încheierea serialului, Jay North a lucrat ca actor de voce în producții precum „The Banana Splits Adventure Hour” și „The Pebbles and Bamm-Bamm Show”. Primul său rol principal într-un film a fost în producția din 1966, „Maya”.

În 1974, North a apărut în thrillerul interzis minorilor „The Teacher”, alături de Angel Tompkins.

Jay North a avut apariții în producții precum „Lassie”, „The Man from U.N.C.L.E.”, „My Three Sons”, „The Lucy Show” și „The Simpsons”. Ultima sa apariție a fost în filmul din 2003, „Dickie Robert: Former Child Star”.

Jay North a devenit celebru la 6 ani

Jay North a fost distribuit de CBS la doar șase ani în rolul tânărului năzdrăvan Dennis din serialul „Dennis, pericol pubic”. Cu părul său blond, tricoul dungat și salopeta, North a devenit rapid îndrăgit de milioane de oameni. Serialul s-a axat pe poznele lui Dennis și pe felul în care acestea îl frustraseră pe vecinul său pensionar de alături, George Wilson, interpretat de Joseph Kearns.

Bazat pe celebrele benzi de desene animate create de Hank Ketcham, „Dennis the Menace” a fost difuzat între anii 1959 și 1963, până ce CBS a decis anularea sa. Jay North avea 12 ani în momentul încheierii sitcomului.

Într-un interviu din 1993, Jay North a mărturisit că nu a fost trist din cauza anulării serialului. El a explicat că: „Între presiunile industriei și moartea lui Joe (Joseph Kearns), am devenit foarte serios, foarte morbid și extrem de retras din lume. Eram opusul copilului jucăuș pe care îl interpretam în serialul TV,” a spus el, potrivit unei relatări din Hollywood Reporter.

Foto – Hepta

