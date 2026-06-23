Comedia romantică de pe Netflix de care toată lumea este obsedată: „Am văzut-o de două ori”

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Netflix a topit inimile a zeci de milioane de telespectatori din întreaga lume odată cu lansarea comediei romantice „Mesaje pentru Isabelle”, cu Zoey Deutch și Nick Robinson în rolurile principale. Lungmetrajul se află pe prima poziție în top 10 cele mai urmărite filme de pe platforma de streaming, iar internetul este plin de reacții pozitive.

„Mesaje pentru Isabelle”, comedia romantică de pe Netflix de care toată lumea este obsedată

„Mesaje pentru Isabelle”, cea mai recentă comedie romantică semnată de Netflix, a cucerit topurile datorită mixului perfect între umor și emoție. Filmul debutează cu relația specială dintre surorile Jill și Izzy. Fiindcă este bolnavă, Izzy experimentează viața prin ochii lui Jill, care face tot felul de trăsnăi doar pentru a i le povesti surioarei mai mici.

În primele câteva minute ale filmului, Izzy pierde lupta cu boala, iar Jill gestionează dispariția sa continuând să-i trimită mesaje vocale despre ce se mai întâmplă în viața ei, fără să știe că numărul de telefon al surorii ei a fost redistribuit. Astfel, mesajele ajung pe noul telefon de muncă al lui Wes, un tânăr chipeș care începe să aibă sentimente pentru ea.

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A detronat comedia romantică „Iubire la birou”, cu Jennifer Lopez în rolul principal

Filmul a depășit așteptările telespectatorilor, care au fost impresionați de chimia dintre protagoniști, de profunzimea și, totodată, de seninătatea poveștii. Comedia a fost vizionată de zeci de milioane de ori în mai puțin de o săptămână de la lansare, surclasând o altă comedia romantică, „Iubire la birou”, cu Jennifer Lopez în rolul principal.

Reacțiile din online vorbesc de la sine. „Am râs și plâns ca niciodată”, a spus cineva. „Netflix, astea sunt filmele de care aveam!! Era și timpul. Și nici măcar nu e bazat pe o carte. Distribuția, coloana sonoră, povestea, scenariul: 1000/10!”, este o altă părere. „Noua mea comedie romantică preferată”, a scris altcineva. „Am văzut-o de două ori”, a fost un alt comentariu.

Foto: Netflix

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