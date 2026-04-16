Actrița Sue Prado a murit la 44 de ani. „O viață trăită pentru ceilalți, pentru arta pe care a cultivat-o!”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Industria filmului independent din Filipine este în doliu după moartea actriței Sue Prado, una dintre cele mai respectate și versatile prezențe ale cinematografiei indie. Artista, cunoscută pentru rolurile sale profunde și intens emoționale, a murit la vârsta de 44 de ani, familia confirmând tragica veste.

Familia a confirmat decesul: „Sue a adus lumină în drumul oricui”

Anunțul a fost făcut de sora ei, May Shareen Prado, într-un mesaj emoționant publicat pe Facebook. May a dezvăluit că actrița a murit pe 14 aprilie, fără a preciza cauza decesului.

„Sue a adus lumină în drumul oricui de-a lungul vieții ei”, a scris May, adăugând că artista și-a dedicat existența celorlalți, artei și oamenilor pe care i-a iubit.

„O viață trăită pentru ceilalți, pentru arta pe care a cultivat-o și pentru cei pe care i-a iubit cel mai mult.”

O carieră impresionantă în filmul independent

Sue Prado a fost o figură emblematică în festivalurile de film indie, apreciată pentru naturalețea și intensitatea interpretărilor sale. A jucat în producții remarcabile precum „Oro”, „Barber’s Tale”, „Thelma” și „Dagsin”, filme care au consolidat reputația ei de actriță profundă și autentică.

Fanii au reacționat imediat la vestea morții sale, mulți dintre ei evocând impactul emoțional al rolurilor sale. Un admirator a scris:

„Când plângea ea la TV sau pe marele ecran, plângeam și eu. Când era furioasă, mă enervam și eu. A fost o actriță extraordinară.”

Ultimul ei rol a fost cel al Ginei în producția FPJ „Batang Quiapo”, un proiect care i-a adus din nou aprecierea publicului.

Ultimele cuvinte publice ale actriței: „Sper să am suficientă putere să continui”

Unul dintre ultimele ei interviuri, care circulă intens după moartea sa, dezvăluie o Sue Prado profundă, introspectivă și extrem de lucidă. Actrița vorbea despre lupta de zi cu zi, despre credință și despre fragilitatea echilibrului interior.

Ea a enumerat patru elemente esențiale pentru supraviețuire:

„Liniștea sufletească, rezistența, răbdarea, discernământul.”

În același interviu, artista mărturisea:

„Sper să am suficientă putere să continui… ca să pot ajunge și la alții.”

Sue nu idealiza actoria, ci o vedea ca pe o disciplină care necesită antrenament constant:

„Trebuie să-ți antrenezi sistemul… pentru că, fără să-ți dai seama, îl legi de gândurile și sentimentele tale, ca să poți supraviețui în fiecare zi.”

Vorbea deschis despre haosul lumii și despre „demonii din noi pe care încercăm să-i îmblânzim”, subliniind că pacea este un proces, nu un dar:

„Fă loc binecuvântărilor… lasă durerea să plece.”

În același dialog, Sue Prado și-a exprimat dorința ca industria filmului să devină „mai umană, mai înțelegătoare, mai compasivă”, un apel care capătă acum o greutate emoțională și mai mare.

Moartea ei lasă un gol imens în cinematografia filipineză, dar și o moștenire artistică puternică, construită pe autenticitate, vulnerabilitate și o dedicare rară față de artă.

Foto – Facebook

Urmărește-ne pe Google News