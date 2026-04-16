Actrița Sue Prado a murit la 44 de ani. „O viață trăită pentru ceilalți, pentru arta pe care a cultivat-o!”

Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.
Industria filmului independent din Filipine este în doliu după moartea actriței Sue Prado, una dintre cele mai respectate și versatile prezențe ale cinematografiei indie. Artista, cunoscută pentru rolurile sale profunde și intens emoționale, a murit la vârsta de 44 de ani, familia confirmând tragica veste.
Sue Prado a fost o figură emblematică în festivalurile de film indie, apreciată pentru naturalețea și intensitatea interpretărilor sale. A jucat în producții remarcabile precum „Oro”, „Barber’s Tale”, „Thelma” și „Dagsin”, filme care au consolidat reputația ei de actriță profundă și autentică.
Fanii au reacționat imediat la vestea morții sale, mulți dintre ei evocând impactul emoțional al rolurilor sale. Un admirator a scris:
„Când plângea ea la TV sau pe marele ecran, plângeam și eu. Când era furioasă, mă enervam și eu. A fost o actriță extraordinară.”
Ultimul ei rol a fost cel al Ginei în producția FPJ „Batang Quiapo”, un proiect care i-a adus din nou aprecierea publicului.
Ultimele cuvinte publice ale actriței: „Sper să am suficientă putere să continui”
Unul dintre ultimele ei interviuri, care circulă intens după moartea sa, dezvăluie o Sue Prado profundă, introspectivă și extrem de lucidă. Actrița vorbea despre lupta de zi cu zi, despre credință și despre fragilitatea echilibrului interior.
Ea a enumerat patru elemente esențiale pentru supraviețuire: