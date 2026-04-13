  MENIU  
Home > Vedete > Româneşti > Mihaela Rădulescu, confesiune neașteptată despre gestul familiei lui Felix Baumgartner după tragedie: „Nimeni nu a venit!"

Raluca Vițu
.  Actualizat 13.04.2026, 10:39

Mihaela Rădulescu a publicat cel mai emoționant și sincer mesaj de până acum, vorbind pentru prima dată despre momentele care au urmat morții lui Felix Baumgartner. Vedeta a descris în detaliu ultimele ore petrecute împreună, dar și perioada devastatoare care a urmat, mărturisind că nu a primit sprijinul la care se aștepta din partea familiei acestuia.

Ultima zi împreună: „Am surprins pe cameră ultimul lui ‘Te iubesc’”

În mesajul postat pe Instagram, Mihaela a rememorat cu o precizie dureroasă ultimele clipe petrecute alături de Felix. A povestit despre dimineața lor obișnuită, plină de gesturi tandre, fără ca nimic să prevestească tragedia care urma.

„Am filmat toată dimineața lui din ziua aceea. Era într-o stare incredibil de bună, am luat un mic dejun perfect, am avut îmbrățișările, săruturile și râsetele noastre obișnuite pe drumul spre aerodrom. I-am făcut ice coffee-ul lui preferat, pentru drum… Am surprins pe cameră ultimul lui ‘Te iubesc’, cu zâmbetul lui minunat, chiar înainte de ultima lui decolare… O jumătate de oră mai târziu…”

Acesta a fost momentul în care viața ei s-a schimbat definitiv.

Recomandarea zilei

Zile de șoc și singurătate: „Nu am simțit sprijin din partea familiei lui”

Mihaela a vorbit deschis despre haosul emoțional și administrativ care a urmat. A mărturisit că nu a dormit zile întregi, că a slăbit dramatic și că a fost nevoită să gestioneze singură proceduri complicate, într-o țară străină, în timp ce încerca să proceseze pierderea.

Vedeta a subliniat că, în ciuda așteptărilor, nu a simțit sprijinul familiei lui Felix sau al apropiaților acestuia, lucru care a făcut perioada și mai dificilă.

Recomandarea zilei

„În primele două săptămâni după tragedie, nu am putut dormi, am slăbit 12 kg, în timp ce trebuia să mă ocup de avocați, de ancheta poliției, de două autopsii, de vizitele zilnice la morga din Italia, unde îmi petreceam fiecare seară cu el. Ideea că era singur… și mort într-un frigider nenorocit era… te las pe tine să găsești cuvântul. Am continuat să vorbesc cu el… Am funcționat două săptămâni ca un robot, lăsată singură acolo de întreaga lui familie și de „cei mai buni” prieteni ai lui.

Fiecare își trăia în felul lui șocul tragediei, știu asta…, dar nimeni dintre cei care ar fi trebuit să fie acolo pentru el nu a venit și nici nu mi-a scris să vadă dacă am nevoie de ajutor, bani, sprijin…” – a transmis vedeta.

În contrast cu tăcerea celor de la care se aștepta la ajutor, Mihaela a primit susținere din partea prietenilor și a familiei sale. Prieteni apropiați au venit imediat lângă ea, iar fratele ei a zburat din România pentru a-i fi alături.

„ Am primit cel mai bun sprijin emoțional de la cei mai minunați oameni – familia mea italiană. Oamenii aceștia m-au ținut în picioare doar prin faptul că au fost acolo într-o zi în care eram complet pierdută.”

Drumul sicriului: o imagine imposibil de uitat

Mihaela a povestit și despre momentul în care a asistat la sigilarea sicriului și la transportul acestuia din Italia în Austria. A fost un drum de 12 ore pe care l-a parcurs privind neîntrerupt sicriul vizibil prin luneta mașinii funerare, o imagine care o va urmări mult timp.

mihaela radulescu si felix 1IconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 17)

Reacțiile fanilor: între empatie și presupuneri

În secțiunea de comentarii, o urmăritoare i-a transmis un mesaj plin de compasiune, sugerând că familia lui Felix i-ar fi fost alături în acele momente grele:

„Eu m-am gândit mereu că familia lui Felix te-a ținut aproape și ați suferit, v-ați susținut acolo, împreună ca un nucleu, pentru că în tine îl regăseau pe el, iubirea lui… Ține-te cu «dinții» de amintirile acestea frumoase și dureroase și ține-i memoria vie, luptă pentru moștenirea inegalabilă pe care a lăsat-o Felix noii generații, dar și nouă, pentru dragostea asta a lui pentru viață. Noi, cei din online, vom face un zid invizibil, dar greu de trecut, în jurul tău.”

Mesajul urmăritoarei contrastează cu realitatea descrisă de Mihaela, care a lăsat să se înțeleagă că a trecut prin cele mai grele momente ale vieții sale aproape singură.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
