Mihaela Rădulescu a revenit în forță după ce în ultima perioadă a ales să își plângă pierderea partenerului de viață, dar și pe a mamei sale, departe de ochii publicului. Fosta prezentatoare tv reclamă abuzuri în Austria, unde spune că a fost hărțuită de persoane cu simboluri naziste în casele lor. Vedeta cere o discuție publică și intenționează să prezinte faptele la Parlamentul European.

Mihaela Rădulescu denunță public o campanie de hărțuire în Austria

Mihaela Rădulescu a ales să vorbească deschis despre un subiect sensibil care afectează Europa: creșterea antisemitismului. Într-un mesaj puternic, vedeta a relatat o situație personală care a intrigat și șocat publicul.

„Cred că Parlamentul European, alături de autoritățile austriece, sunt locurile unde ar trebui să prezint FAPTELE și setul oribil de experiențe prin care a trebuit să trec recent, având ca protagoniști niște oameni din Austria care și-au trăit întreaga viață cu portretul lui HITLER în casă, cu o colecție de simboluri naziste ca hobby, și care au decis să mă umilească, să mă hărțuiască, răspândind minciuni și acuzații false despre mine”, a scris vedeta pe pagina sa de Instagram.

Deși nu a dat nume, Mihaela și-a exprimat dorința de a începe o conversație publică despre acest subiect controversat: „Ar trebui să fie contextul potrivit pentru a începe o conversație publică, amânată de mult timp, pe această temă”.

Mihaela Rădulescu este determinată să lupte până la capăt: „Destul e destul. Va continua”.

O perioadă dificilă după pierderea lui Felix Baumgartner

Această dezvăluire vine într-un moment deja dificil pentru Mihaela. Partenerul său de viață, Felix Baumgartner, a decedat în iulie 2025, lăsând în urmă o moștenire impresionantă de 500 de milioane de dolari și o poliță de asigurare de viață de 500 de milioane de euro.

aceste sume au fost moștenite de mama și fratele lui Felix, în timp ce Mihaela, partenera sa timp de 11 ani, a primit doar trofeele, medaliile și costumul de astronaut al acestuia.

În aceste momente dificile, Mihaela Rădulescu nu este singură. Prietenii și fanii săi de pretutindeni i-au transmis mesaje de încurajare.

„Ai trecut prin lucruri pe care nu le credeam posibile… dacă cineva te rănește pe tine și familia ta, ești de neoprit. Leoaica mea!”, a scris actrița Jessica Stockmann.

De asemenea, mulți dintre urmăritorii săi din Austria i-au confirmat experiențele, împărtășind propriile povești: „Locuiesc de 26 de ani în Austria și știu despre ce vorbești. Și mai știu că ai dreptate!”

