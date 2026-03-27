Motivul pentru care Doinița Oancea nu se afișează alături de iubit: „Nu-mi place când…”

Doinița Oancea dezvăluie motivul pentru care evită să își expună viața personală. Actrița, prezentă la un eveniment din București, a vorbit despre temerile sale legate de atenția publică.

De ce evită Doinița Oancea să se afișeze cu iubitul ei

Doinița Oancea inspiră prin naturalețea și sinceritatea sa, dar viața sa personală rămâne o enigmă. De ce alege să își țină partenerul departe de ochii publicului? Actrița a dezvăluit motivele într-un interviu pentru Spynews.

Prezentă la un eveniment monden în Capitală, Doinița a radiat de entuziasm. Motivul? Organizează prima tabără din viața sa, unde va participa alături de copii. „Fac prima tabără din viața mea, sunt entuziasmată. Am o grămadă de treburi de rezolvat, cu o parte dintre copiii din școală. E prima tabără în care o să merg și eu, din viața mea, pentru că pe mine maică-mea nu mă lăsa niciodată în tabără, de teamă să nu pățească copilul ceva. Așa că o să-i distrez pe ei, dar o să mă distrez și pe mine, cred că o să fie o experiență superbă”, a declarat actrița, pentru sursa citată.

„Mai bine nu știe nimeni nimic”

Totuși, curiozitatea publicului rămâne: de ce își ține relația departe de lumina reflectoarelor? Doinița nu s-a sfiit să explice. „Sincer și foarte sincer, pentru că nu-mi plac titlurile care se pun de fiecare dată. Mai bine nu știe nimeni nimic, îmi văd de viața mea. Nu-mi place când oamenii pun extra de la ei și exagerează așa și conturează ei niște povești de dragoste extraordinare. Contează, evident, și cum răspunde interlocutorul, iar apoi, dacă, Doamne ferește, se întâmplă ceva, gata, nu mai exiști.”

Mai mult, actrița a menționat că a fost surprinsă de paparazzi în trecut, dar situațiile au fost de scurtă durată. „M-au mai prins paparazzii, dar, de obicei, dacă e același om o perioadă de timp, mă văd o dată, de două ori și mă lasă în pace, că e același, că nu e nimic spectaculos.”

