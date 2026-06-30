Mihaela Rădulescu reacționează după atentatul din Monaco. Vedeta s-a alăturat Familiei Princiare în condamnarea violențelor

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Mihaela Rădulescu este profund afectată de atacul cu bombă care a zguduit recent Monaco, locul în care deține o proprietate și unde și-a petrecut o mare parte din ultimii ani. Vedeta de televiziune a reacționat imediat în spațiul public după ce o explozie provocată de un dispozitiv artizanal a distrus liniștea unuia dintre cele mai sigure locuri din lume. Incidentul s-a produs la intrarea unui imobil rezidențial din Principat, provocând panică generală și o mobilizare masivă a forțelor de ordine.

Distrusă de vestea că siguranța comunității în care trăiește a fost pusă în pericol, prezentatoarea TV a ales să transmită un mesaj puternic de solidaritate. Ea a redistribuit poziția oficială a Casei Princiare, însoțită de simboluri ale susținerii, dorind să își arate compasiunea față de victime în aceste momente extrem de dificile.

Detaliile unui atac ce a vizat un om de afaceri ucrainean

Deflagrația a avut loc luni seară, cu puțin înainte de ora 21:00, iar autoritățile din Monaco au catalogat evenimentul drept un act criminal intenționat. Camerele de supraveghere din zonă au surprins imagini extrem de clare în care un individ suspect abandonează un rucsac în apropierea intrării clădirii, părăsind apoi locul în grabă, chiar înainte ca dispozitivul să explodeze.

Trei persoane de origine ucraineană au fost rănite în urma acestui atac barbar. Printre acestea se numără o femeie, un adolescent în vârstă de 13 ani, dar și Vadim Iermolaiev, un cunoscut om de afaceri ucrainean. Acesta din urmă se află din anul 2023 pe lista sancțiunilor internaționale din cauza presupuselor sale legături economice cu Federația Rusă, aspect ce deschide noi piste în ancheta demarată de procurori.

Mesajul Prințului Albert promovat de vedetă

În urma acestei tragedii fără precedent pentru micul stat de la Marea Mediterană, Prințul Albert de Monaco a transmis un mesaj ferm de condamnare a violenței și de susținere a comunității. Declarația sa publică, preluată și promovată de Mihaela Rădulescu pe rețelele de socializare, evidențiază cooperarea strânsă cu structurile de securitate din Franța pentru prinderea autorului.

Suveranul a subliniat că nicio amenințare nu va schimba statutul de siguranță al Principatului, exprimându-și totodată sprijinul necondiționat pentru cei afectați:

„Explozia criminală care a avut loc în această seară la Monaco este un șoc pentru întreaga comunitate monegască. Gândurile mele se îndreaptă în primul rând către victime, familiile lor și locuitorii afectați direct de acest act odios. Prințesa Charlene, familia mea și cu mine dorim să vă exprimăm cea mai profundă condoleanță și sprijinul nostru neclintit.”

În continuarea discursului său, Prințul Albert a ținut să laude profesionalismul echipelor de intervenție și a dat asigurări că vinovații vor fi trași la răspundere:

„De asemenea, dorim să lăudăm munca remarcabilă a forțelor de securitate publică, care gestionează situația cu rigoare și calm și au permis un răspuns rapid pentru victime și securizarea spațiilor. Sub autoritatea Guvernului, toate serviciile relevante ale statului sunt mobilizate în prezent, lucrând în strânsă cooperare cu autoritățile franceze.

Avem încredere că acestea vor clarifica rapid circumstanțele acestei tragedii, vor identifica responsabilii și vor oferi toate răspunsurile necesare la fiecare nivel. Mai mult ca niciodată, Principatul Monaco va rămâne unit și hotărât în ​​fața violenței și a criminalității. Siguranța comunității noastre a fost întotdeauna o prioritate; va rămâne așa mai mult ca niciodată, indiferent de amenințări.”

Foto – Facebook / Instagram

Urmărește-ne pe Google News