Oana Sîrbu, dezvăluiri rare despre viața privată. „Sunt un om complex și destul de dificil” Ce temeri are artista

Oana Sîrbu vorbește cu o deschidere remarcabilă despre transformările pe care timpul și experiențele de viață le-au adus în personalitatea ei. La 57 de ani, actrița și cântăreața își trăiește viața cu echilibru, autenticitate și o profundă asumare a propriilor trăiri, departe de artificiile lumii mondene.

Cum se descrie Oana Sîrbu

În podcastul „Laivu lu Enache”, artista a vorbit deschis despre felul în care se vede dincolo de imaginea publică. Oana Sîrbu recunoaște că experiențele trăite au modelat un om complex, sensibil, dar și exigent.

„Eu, în viața reală, sunt un om și dificil, cu contraste. Și dificil, și simplu, și mai sofisticat, și mai puțin abordabil. Am și eu memoriile mele, am problemele mele care și-au pus în timp amprente serioase. Sensibilitățile mele, mâniile mele, sunt un om complex și destul de dificil”, a mărturisit artista.

Ea a povestit că în urmă cu două decenii era mult mai critică și vocală în fața mediocrității: „Acum vreo 20 de ani aveam o tendință de a critica mediocritatea, de a spune. Stăteam pe canapea și spuneam ăla nu e bun, ‘aia nu-mi place’, ‘de ce face aia’.”

O maturitate asumată: „Am o temere de trecere a penibilului”

Oana Sîrbu a vorbit și despre provocările aduse de trecerea timpului și despre modul în care a ales să rămână fidelă propriilor valori, chiar dacă asta înseamnă să fie mai selectivă în ceea ce privește expunerea publică.

„A fost foarte complicat să înțeleg că e o tranziție foarte rapidă. Loc este, doar că depinde fiecare ce își dorește să facă. Problema la mine, dacă vrei, este o selecție de adaptare, de fapt, de nedorință de a mă adapta, la tot ceea ce ține de artificiu, de vulgaritate. Eu am o temere de trecere a penibilului”, a explicat actrița.

O viață echilibrată și un rol care i-a schimbat destinul: cel de mamă

Deși rămâne un simbol al nostalgiei pentru generația „Liceenii”, Oana Sîrbu trăiește astăzi o viață liniștită, în care cel mai important rol este cel de mamă. Fiul ei, Alexandru, adoptat când era bebeluș, are în prezent 16 ani și este centrul universului său și motivul pentru care artista privește cu seninătate spre viitor.

„Prioritatea mea în viața e copilul. Dumnezeu mi l-a dat când a trebuit, la 40 de ani. Sunt dedicată lui și sper să fiu o mamă mișto. Am un băiețel care a venit exact în momentul în care mi-am dorit să fiu mamă – nu mai contează pe ce cale.

[Maternitatea] e o lume extraordinară, pe care n-o pot descrie în cuvinte. Sunt atât de bogată de această personalitate a băiețelului meu, de schimbul de replici pe care-l am cu el, de felul cum crește, de lumea pe care o descopăr cu el, de faptul că citesc rafturi întregi de cărți despre cum se cresc copiii… Vreau să aleg tot ce e mai bun pentru el”, a mărturisit artista acum ceva timp, potrivit viva.ro.

