Flavia Mihășan, dezvăluiri rare despre relația cu Andrei Ciobanu și rolul de mamă. Ce spune despre al treilea copil: „Sora mea are trei copii”

Flavia Mihășan a dezvăluit, într-o discuție relaxată cu VIVA!, cum a fost cucerită de Andrei Ciobanu, partenerul său mai tânăr cu cinci ani. Vedeta de la Antena 1 a vorbit deschis despre iubire, carieră și lecțiile primite de la cei doi băieți ai săi.

Flavia Mihășan, dezvăluiri rare despre relația cu Andrei Ciobanu și rolul de mamă

Flavia Mihășan inspiră prin naturalețea și sinceritatea cu care trăiește fiecare aspect al vieții sale. Într-un interviu pentru VIVA!, vedeta a povestit despre povestea ei de dragoste cu Andrei Ciobanu, despre ce înseamnă să fie mama a doi băieți, dar și despre planurile care îi conturează viitorul.

Flavia Mihășan și Andrei Ciobanu formează un cuplu de câteva luni, iar chimia dintre ei este incontestabilă. „Noi ne știm de ceva timp, de foarte mulți ani, doar că nu ne știam atât de bine. Ne-am cunoscut din industrie și a fost o surpriză plăcută să văd că ne potrivim pe atâtea planuri”, a declarat Flavia pentru VIVA!.

Ce spune despre diferența de vârstă dintre ea și iubit

Deși între ei există o diferență de vârstă de cinci ani, cu Flavia fiind mai mare, aceasta nu a fost niciodată un impediment. „El este mult mai matur și grounded (așezat – n.red.) decât sunt eu. Nu cred în genul ăsta de diferențe. Adică nu cred că e important”, a mărturisit ea.

Flavia vorbește cu admirație despre Andrei, descriindu-l ca fiind un om deștept și cu un simț al umorului remarcabil. „E mult de spus că e o persoană super complexă, dar e un tip foarte deștept, are un simț al umorului care îmi place foarte mult și e un om real, autentic, foarte bun”, a spus vedeta cu entuziasm.

Citește și: Ce caută Denise Rifai la următorul partener. Nu crede în egalitatea dintre sexe, decât în anumite puncte: „O femeie trebuie să sprijine bărbatul”

Cum colaborează Flavia Mihășan și Marius Moldovan în creșterea băieților lor, după despărțire

Fiind mama a doi băieți, Flavia recunoaște că maternitatea o provoacă zilnic. „Încerc să nu mai fiu așa… cloșcă, sincer. Încerc să mă detașez un pic și e greu. Trebuie să învăț să-i las pe ei să se pună în situații în care o să le fie și greu și să nu mai sar eu să-i salvez”, spune ea.

Lecția răbdării, însă, rămâne cea mai importantă pe care a învățat-o. „Doamne, încă mă învață. În fiecare zi mă învață multe, dar cred că cea mai importantă este lecția răbdării, că eu nu am răbdare niciodată”, a adăugat Flavia.

După despărțirea de tatăl copiilor, Flavia și Marius Moldovan continuă să colaboreze excelent în creșterea celor mici. „Avem un program foarte strict, de care ne ținem. Și avem același tip de viziune asupra creșterii copiilor. Asta cred că e foarte, foarte important pentru copii”, explică vedeta.

Ce spune despre al treilea copil

Cât despre un posibil al treilea copil, Flavia nu exclude această posibilitate, deși momentan nu simte nevoia de a se extinde familia.

„Sora mea are trei copii. Nu zic nici nu, dar nu pot să zic că, mamă, gata, acum vreau neapărat și pe al treilea. E o dinamică ok între ei, sunt foarte apropiați de vârstă, se joacă împreună, se bat aproape tot timpul, adică am după cine să alerg. Sunt și foarte diferiți și atunci mi se satisface nevoia asta de, nu știu, de a vedea cum e și cu un tip de personalitate vs. cu altul. Nu simt neapărat nevoia de un al treilea copil, dar nici nu zic nu, acum nu știu”, a afirmat ea.

