Ce caută Denise Rifai la următorul partener. Nu crede în egalitatea dintre sexe, decât în anumite puncte: „O femeie trebuie să sprijine bărbatul”

Denise Rifai a vorbit despre calitățile pe care le caută la un bărbat și un potențial partener. Ea a spus că nu crede în egalitatea dintre un bărbat și o femeie, decât atunci când vine vorba despre drepturi. Iată cum ar trebui să fie bărbatul perfect pentru jurnalistă.

Denise Rifai, reguli clare pentru bărbatul din viața ei

Denise Rifai știe exact ce își dorește de la următorul ei partener. Prezentatoarea Tv a vorbit despre faptul că femeile și bărbații nu sunt și nici nu ar trebui să fie egali, decât atunci când vine vorba despre drepturi.

Ea spune că femeile ar trebui să fie mereu independente și să aibă alături bărbați care să le cucerească prin felul în care se comportă.

”Bărbatul cu femeia se completează, nu se înlocuiesc. Chestia asta, să facem… nu, egalitatea aceasta este înțeleasă greșit. Pentru că fizic nu suntem egali, emoțional, hormonal nu suntem egali, funcționăm atât de bine în echipă, încât nu e ok ideea aceasta de egalitate. Era nevoie de egalitate în drepturi. (…)

Cred că femeia este egală bărbatului în drepturi. Femeia trebuie să fie independentă financiar, nu există altfel, dar bărbatul vine cu partea lui într-un cuplu. O femeie trebuie să sprijine bărbatul. Trebuie să îți alegi un bărbat pe care să poți să îl sprijini, care să fie peste tine, pe care să îl admiri”, a declarat Denise Rifai, în podcastul soldoutmedia.

Vrea să devină mamă

Denise Rifai a vorbit despre faptul că își dorește să devină mamă, însă nu știe dacă viața o va pune în această postură.

Ea spune că vrea să aibă copii doar în contextul în care un bărbat îi va demonstra că este capabil pentru a își întemeia o familie.

”Mi-aș dori copii, dar deja am și eu o vârstă, nu știu dacă o să fiu. Nu știi cum se așează viața. Eu nu fac parte din categoria celor care vor cu obstinație ceva, dacă o să fie, să fie, doamne ajută. Dacă nu, o să am grijă de copii.

Sunt sigură că dacă vreodată o să rămân însărcinată, o să știu cum se va numi copilul meu. Îmi doresc copii și mi-aș dori să am, în primul rând, băiat. (…) Eu sunt o tipă responsabilă, voi face copil doar dacă o să simt că există un partener cu care să fac acest copil”, a declarat Denise Rifai.

