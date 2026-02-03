Victor Ciutacu, mesaj pentru Denise Rifai, după plecarea de la Kanal D. „Habar n-am cât va rezista și ce rezultate va produce!”

Mutarea Denisei Rifai de la Kanal D la Antena 1 a devenit unul dintre cele mai discutate subiecte din televiziune, iar printre cei care au comentat schimbarea se numără și jurnalistul Victor Ciutacu. Acesta i-a transmis un mesaj public, în stilul său direct, în care îmbină ironia cu o urare de succes.

„Transferul anului”, văzut prin ochii lui Ciutacu

Victor Ciutacu a rememorat propriul său plecare din trustul Intact, petrecută în urmă cu aproape 13 ani, pentru a sublinia că fiecare schimbare de acest fel este tratată ca un eveniment major în industrie. El a remarcat că presa exagerează adesea astfel de mutări, transformându-le în „transferuri ale anului”.

În mesajul său, jurnalistul a scris: „De la plecarea mea, acum aproape 13 ani, de la Antena 3 (…) toate mutările unor vedete între trusturile concurente sunt poreclite «transferul anului în televiziune». (…) Azi e rândul lu’ Denise Rifai, căreia chiar îi doresc succes.”

De la plecarea mea, acum aproape 13 ani, de la Antena 3 (mă rog, atunci era fără trei litere în coadă) la Romania TV, toate mutările unor vedete între trusturile concurente și, evident, rivale sunt poreclite „transferul anului în televiziune”. Mă rog, la mine era și cu trădare,… pic.twitter.com/ljwbEtZ1wc — victor ciutacu (@victorciutacu) February 2, 2026

Despre șansele Denisei Rifai în trustul Intact

Ciutacu nu a ezitat să facă o observație acidă despre dinamica internă din Antena Group, sugerând că mediul nu este unul ușor. Totuși, a subliniat că Rifai este pregătită pentru provocări.

„Habar n-am cât va rezista în mașinăria și mâncătoria Intact și ce rezultate va produce. Da-i majoră, vaccinată, ambițioasă și știe ce vrea. E pe sabia ei, acum e pe val.”

Mesajul său continuă cu o notă realistă: interesul publicului și al presei pentru astfel de mutări este trecător, iar atenția se va muta inevitabil în altă parte.

Ciutacu a amintit și de momentul în care el însuși a fost subiectul unui „transfer controversat”, când a plecat de la Antena 3 la România TV. A subliniat că previziunile sumbre ale criticilor nu s-au adeverit.

„Imediat după ce am făcut eu mutarea, dacă ascultam toți prorocii și analiștii genului, urma să mă ratez și să dispar din istoria genului. Cifrele de audiență și încasările au demonstrat fix contrariul.”

În final, jurnalistul a remarcat că industria TV trece printr-o perioadă de schimbări rapide, iar mutarea Denisei Rifai este doar una dintre ele.

„Una peste alta, se-ntâmplă lucruri în industria asta, multe dintre ele deja comunicate la vedere. Și morișca se-nvârtește amețitor…”

Denise Rifai, începutul unui nou capitol la Antena 1

Denise Rifai părăsește Kanal D după aproximativ șase ani și se alătură Antena 1 începând din februarie 2026. După succesul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”, jurnalista afirmă că simte că „a venit vremea pentru o schimbare”. La Antena 1, ea va lucra într-o echipă coordonată de producătoarea Emilia Vlad și va pregăti un nou format TV, descris de Antena Group ca fiind surprinzător și cu conținut fresh.

Rifai spune că de-a lungul carierei a ales doar proiecte în care a crezut și care au adus noutate publicului, iar această mutare vine într-un moment pe care îl consideră potrivit. Ea se declară încântată de noul început și promite telespectatorilor un proiect pe placul lor.

„De-a lungul anilor, m-am implicat doar în proiecte în care am crezut, care am știut că pot aduce ceva nou celor care mă urmăreau și care au demonstrat, prin audiențe, că au fost printre emisiunile de top ale momentului. Acum, a venit vremea pentru o schimbare pe care o consider că vine la momentul potrivit. Sunt încântată să fac parte din Antena Group și am mare încredere în ceea ce va urma. Vă promit că o să vă placă! Ne revedem curând… de această dată, la Antena 1!”, a declarat Denise Rifai.

