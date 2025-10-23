Alexandru Ciucu îi atacă din nou pe părinții Alinei Sorescu și explică de ce nu i-a spus artistei că era divorțat atunci când s-au cunoscut: „Nu au făcut bine”

Alexandru Ciucu a vorbit despre fosta căsnicie cu Alina Sorescu, în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”. Creatorul de modă este de părere că foștii socri au contribuit la despărțirea lui de artistă.

De ce nu i-a spus Alexandru Ciucu Alinei Sorescu că era divorțat atunci când s-au cunoscut

Alexandru Ciucu (49 de ani) este invitatul acestei săptămâni la emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, de la Kanal D. În ediția de sâmbătă, 25 octombrie, creatorul de modă a vorbit, printre multe altele, despre fosta căsnicie cu Alina Sorescu (39 de ani).

După încheierea divorțului de Ciucu, Sorescu a dezvăluit, în podcastul „Acasă la Măruță”, că ea a aflat din presă că designerul mai fusese căsătorit înainte să o cunoască. La acea vreme, ei formau un cuplu deja de câteva luni.

Alexandru Ciucu explică pentru prima oară, în emisiunea lui Denise Rifai de la Kanal D, de ce a ținut prima căsnicie secretă față de Alina Sorescu.

„Mi s-a părut mai important să-i povestesc de alte relații mai importante din viața mea decât această căsătorie”, a spus Ciucu, în teaserul emisiunii.

Alina Sorescu a explicat că ea și părinții ei au aflat simultan că fostul ei soț era un bărbat divorțat.

„Am aflat mai târziu, nu mi-a spus de la început. Am aflat după ce deja aveam o relație, după ce am apărut prima dată împreună. Îmi amintesc și acum, am mers la balul Academiei Cațavencu, și în presă titlul a fost acesta: «Alina Sorescu, văzută pentru prima dată la brațul unui bărbat divorțat». Atunci au aflat și părinții mei, din acel articol. Eram împreună de câteva luni”, a povestit Alina, în podcastul „Acasă la Măruță”.

Alexandru Ciucu îi atacă din nou pe părinții Alinei Sorescu

Tot în cadrul emisiunii, designerul a fost întrebat dacă socrii i-au distrus căsnicia.

„Bine nu i-au făcut. Stând în casă non-stop, opt ani de zile, nu au făcut bine. Nu cred că a fost bine”, a fost răspunsul lui Alexandru Ciucu.

Nu este prima dată când creatorul de modă face astfel de acuzații. Mai mult, Alina l-a contrazis pe acest subiect, spunând că el a fost, de fapt, cel care le-a propus părinților ei să se mute cu ei, pentru a avea grijă de fiicele lor, Carolina și Raisa.

„El spune că părinții mei ar fi fost de vină. Alexandru a fost cel care a solicitat părinților mei să ne ajute pentru a putea pleca în continuare în plimbări cu prietenii lui. El este cel care a solicitat ca tatăl meu să-și dea demisia pentru a fi disponibil. Am avut o bonă timp de câteva luni, dar pentru că a văzut cât costă o bonă, a renunțat. Și-a dat seama că părinții mei sunt mult mai la îndemână. Plus că o bonă nu stă tot timpul”, a explicat Alina Sorescu în vara anului 2025, la Antena Stars.

Tot la emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, Alexandru Ciucu a fost întrebat dacă se consideră responsabil de eșecul căsniciei cu Alina.

„Da. Într-o oarecare măsură, da”, a răspuns designerul.

