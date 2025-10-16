Alexandru Ciucu, reacție surprinzătoare după ce Alina Sorescu l-a acuzat că le face intenționat viața mai grea ei și fiicelor lor: „El are o dorință de atenție foarte mare”

Alexandru Ciucu a avut o reacție surprinzătoare după ce Alina Sorescu a spus că le complică viața intenționat ei și fiicelor lor, Carolina și Raisa. Cântăreața susține că designerul o urmărește din umbră și face tot ce-i stă în putință pentru a-i îngreuna viața.

Cum a reacționat Alexandru Ciucu după ce Alina Sorescu l-a acuzat că le face intenționat viața mai grea ei și fiicelor lor

Alexandru Ciucu (49 de ani) are avut o reacție neașteptată după ce Alina Sorescu (39 de ani) l-a acuzat că le îngreunează intenționat viețile ei și fiicelor lor, Carolina și Raisa.

Alina susține că fostul soț face presiuni asupra și amenință oamenii din locurile în care ei îi este bine. Totodată, artista spune că Alexandru este împotriva planurilor ei pentru fetițele lor. Nu în ultimul rând, solista a spus că simte că designerul o „urmărește din umbră”.

Contactat de jurnaliști pentru o reacție, creatorul de modă a oferit un răspuns neașteptat. Deși alte dăți s-a apărat și a lansat la rândul lui acuzații către fosta soție, de această dată creatorul de modă a refuzat să comenteze declarațiile Alinei.

„N-am ce să comentez. Nu vreau să vorbesc. N-am ce să declar”, a spus Alexandru Ciucu, pentru Spynews.ro.

Citește și: Alina Sorescu a răbufnit după ce Alexandru Ciucu a spus că a fost abuzat în timpul căsniciei: „Întotdeauna abuzatorul trebuie să pozeze în victimă. El mă amenința…”

Ce a spus Alina Sorescu despre fostul soț

Invitată în emisiunea Spynews TV, găzduită de Mara Bănică, Alina Sorescu l-a acuzat pe fostul soț că face tot posibilul pentru a-i îngreuna viața, din dorința lui de atenție.

„El are o dorință de atenție foarte mare. Chiar face presiuni asupra multor oameni, unde știe că mi-e bine. Sau niște situații unde ar trebui să fie ceva clar. Fie că este vorba de mine, fie că este vorba de fete, de școala fetelor, activitățile lor. Am avut, la un moment dat, chiar în timpul procesului, o situație la Direcția de Protecție a Copilului. (…) Mereu vine și amenință acolo oamenii. (…) A implicat pe toată lumea. Când vede că e ceva care ar urma să fie stabilit pentru fete, un program sau ceva clar, imediat vine să fie ca el”, a spus Alina, la Spynews TV.

În cadrul aceluiași interviu, artista a spus că se simte urmărită din umbră de fostul soț.

„În continuare avem aceleași obstacole. Chiar acum, pentru că a fost început de an școlar și a trebuit să înscriem fetele. La orice ține de program, de a ne așeza (ar interveni Alexandru Ciucu – n.red.). Totul se întâmplă în continuare în urma mea. Simt că este în umbră și mă urmărește”, a mai spus cântăreața.

Foto: Facebook; Instagram

Urmărește-ne pe Google News