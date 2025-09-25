Alina Sorescu a răbufnit după ce Alexandru Ciucu a spus că a fost abuzat în timpul căsniciei: „Întotdeauna abuzatorul trebuie să pozeze în victimă. El mă amenința…”

Alina Sorescu a răbufnit după ce Alexandru Ciucu a spus că a fost abuzat în timpul căsniciei. Artista a declarat că afirmațiile fostului soț nu reflectă realitatea, iar el încearcă doar să pozeze în victimă. Cântăreața a explicat care au fost motivele care au dus, de fapt, la despărțirea lor. Iată ce mărturisiri a făcut vedeta recent!

Alina Sorescu a respins acuzațiile lui Alexandru Ciucu și a spus că despărțirea lor a fost discutată cu mult timp înainte. Artista a declarat că nu l-a abuzat niciodată pe fostul partener de viață.

Alina Sorescu a reacționat după ce Alexandru Ciucu a declarat că ar fi fost abuzat în timpul căsniciei lor. Artista a spus că aceste afirmații nu corespund realității, iar fostul partener de viață încearcă doar să pozeze în victimă.

Cântăreața a mai adăugat că părinții ei au venit să îi ajute la cererea lui Alexandru Ciucu, pentru că acesta pleca foarte des din România, și că a fost obligată să îl convingă pe tatăl său să își dea demisia pentru a se implica în sprijinul familiei.

„În interviul acordat aseară, el a recunoscut faptul că între noi discuțiile noi erau mai vechi, că nu am plecat din senin, inclusiv că discutam să ne despărțim la notar la inițiativa lui, dar condițiile pe care mi le propunea nu erau de acceptat de nicio femeie în această lume. Nu e vorba de niciun abuz la care să fi fost supus.

El a și spus în interviul de aseară că s-a înțeles bine cu părinții mei, că nu au existat discuții. Părinții mei au venit la inițiativa lui, pentru că el pleca foarte mult. Lui i-a convenit că părinții mei sunt dedicați și că ne-au putut ajuta gratuit și non-stop. Am specificat că m-a obligat pe mine să îl conving pe tatăl meu să își dea demisia de la serviciu pentru a veni să ne ajute. (…)

Întotdeauna abuzatorul trebuie să pozeze în victimă. Asta făcea și în timpul căsniciei, asta a făcut și în timpul procesului, nu poate fi vorba de niciun abuz. Să fim serioși. (…) El mă amenința timp de ani de zile că pune pe Facebook că ne despărțim. El a plecat la Paris, a locuit la Paris cu opt luni înainte de spararea noastră”, a declarat cântăreața la Știrile Antena Stars.

Ce declarații neașteptate a făcut Alexandru Ciucu recent

Nu în urmă cu mult timp, Alexandru Ciucu a făcut declarații neașteptate despre căsnicia cu Alina Sorescu. Designerul a spus că a trăit momente dificile și că a simțit presiune în mariajul cu fosta parteneră de viață.

De altfel, creatorul de modă a afirmat că atmosfera din familie i-a adus multă suferință și i-a limitat libertatea, mai ales în legătură cu timpul petrecut cu fiicele lui și ale artistei, Carolina și Raisa.

„Noi aveam două frigidere, dar nu aveam frigidere separate. S-au pus separatoare pe bandă, dar nu le-am pus eu! (n.r.: la cumpărături). Vorbim de abuz emoțional? Omul abuzat în casa aia am fost eu! Ei erau trei oameni. Cum aș fi putut eu să abuzez trei oameni? Eram într-o permanență apărare. Veneam acasă și stăteam cu copiii cât se putea, dacă voiam să ies cu ei nu se putea, pentru că era prea cald, sau prea frig, sau prea târziu, sau prea devreme sau nu știu eu să îmbrac un copil.

Nu zâmbesc în poze! Dacă mergem undeva, totul bine, râdem. Dacă e să facem o poză, s-a încheiat discuția. Și mă întreabă imediat: „O postezi?” În alte poze zâmbesc, în pozele cu mine nu zâmbesc. Probabil să nu vadă cineva că se simt bine și la mine”, a precizat designerul la „Un Show Păcătos”.

