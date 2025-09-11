Alina Sorescu, noi dezvăluiri dureroase din mariajul cu Alexandru Ciucu. „Din păcate nu se mai putea!” Detaliile ținute ascunse ani la rând

Alina Sorescu a făcut noi dezvăluiri despre momentele grele trăite în timpul mariajului cu designerul Alex Ciucu. Într-un interviu recent, artista a făcut mărturisiri emoționante despre sacrificiile personale, lipsa de susținere și abuzul emoțional care au marcat o perioadă importantă din viața ei.

Alina Sorescu, dezvăluiri dureroase din mariajul cu Alexandru Ciucu

Alina Sorescu și Alexandru Ciucu au pus capăt oficial mariajului lor pe 27 ianuarie 2025, după 12 ani de căsnicie, în urma unui proces de divorț care a durat aproape trei ani și a fost marcat de tensiuni, acuzații grave și o luptă pentru custodia celor două fiice, Raisa și Carolina.

În perioada căsniciei, Alina Sorescu a ales să se retragă parțial din lumina reflectoarelor, concentrându-se pe creșterea celor două fetițe și pe proiectul educațional „Picii lu’ Soreasca”. Deși nu a renunțat complet la carieră, artista recunoaște că a fost descurajată constant de fostul partener să continue activitatea artistică.

„N-am pus cariera pe pauză cu totul. Începusem deja activitatea cu Picii, dar doar aceasta era cea pe care o făceam la modul serios, pentru că eram descurajată de partenerul meu de viață de atunci să îmi continui activitatea mea artistică, cea pe care o făceam încă de mic copil”, a declarat Alina, pentru cancan.ro.

După despărțire, artista a găsit forța de a reveni pe scenă, reluând colaborările muzicale și acceptând invitații la evenimente mondene. Energia și încrederea în sine au fost alimentate de valul de susținere primit din partea publicului, în special din mediul online.

Divorțul de Ciucu, un pas necesar pentru liniștea copiilor

Deși nu a fost niciodată o susținătoare a divorțului, Alina recunoaște că în cazul ei, separarea de Alex Ciucu a fost inevitabilă. Motivele au fost profunde și dureroase, iar artista vorbește deschis despre lipsa de respect și atmosfera de abuz emoțional în care a trăit.

„Îmi pare rău când aud că asemenea situații se întâmplă, când văd că familii, din păcate, se rup. În cazul nostru, din păcate nu se mai putea merge mai departe, având în vedere situația de abuz în care eram, lipsa respectului și tot ce am mai povestit eu de-a lungul timpului că am trăit. Din păcate, în cazul nostru a fost mai bine așa pentru liniștea fetelor.”

Alina a fost profund impresionată de mesajele primite de la mii de oameni care s-au regăsit în povestea ei. Sprijinul venit din partea femeilor și bărbaților care au trecut prin experiențe similare a fost esențial în procesul de vindecare.

„M-a copleșit tot valul acesta de susținere pe care l-am simțit și nu numai de la femei și de la bărbați, de la oameni care au trecut prin situații de abuz emoțional, care au identificat aceleași semnale pe care eu le-am semnalat acum. Uitându-mă în urmă, acum știu să le văd, pe care la momentul respectiv nu le vedeam.”

Chiar dacă nu se gândește în prezent la o nouă relație, Alina Sorescu spune că nu și-a pierdut încrederea în instituția căsătoriei. Consideră că a făcut o alegere greșită, dar nu generalizează experiența sa.

„Nu e cazul să mă gândesc la asta, dar da, eu cred în instituția căsătoriei, cred că nu am făcut eu alegerea potrivită. Doar atâta tot.”

