Alexandru Ciucu, prima reacție după ce Cătălin Botezatu a spus că regretă că i-a făcut cunoștință cu Alina Sorescu: „Poate îi este și puțin teamă de concurență”

Cătălin Botezatu (58 de ani) a spus recent că regretă că le-a făcut cunoștință artistei Alina Sorescu (39 de ani) și creatorului de modă Alexandru Ciucu (49 de ani). Contactat de jurnaliști pentru o reacție, Ciucu a spus despre Botezatu că a fost „cum îl știe”.
„Am auzit de declarațiile lui. Înțeleg din presă că s-a văzut de curând cu Alina la un eveniment. Consider că a fost diplomat și curtenitor, cum îl știu. Apreciez că m-a numit un bun prieten și îl asigur de aceeași prietenie din partea mea”, a declarat Alexandru Ciucu, pentru Spynews.ro.
În cadrul aceluiași interviu, Alexandru Ciucu a glumit că lui Cătălin Botezatu „poate îi este și puțin teamă de concurență” de a decis să-și arate public sprijinul pentru fosta lui soție.
„Nu cred că ar trebui să îi pară rău că ne-a făcut cunoștință, pentru că relația noastră a durat totuși 14 ani și avem doi copii minunați. Schimbând puțin retorica, momentan sunt la Saint-Tropez, la o ședință foto pentru lansarea primei mele colecții de rochii. Mă gândesc că poate îi este și puțin teamă de concurență. Glumesc”, a mai spus designerul.
Divorțul dintre Alina Sorescu și Alexandru Ciucu s-a pronunțat la sfârșitul anului 2024, începutul anului 2025. Cei doi s-au cunoscut în 2008, la festivalul Cerbul de Aur, prin intermediul lui Cătălin Botezatu. Artista și creatorul de modă s-au căsătorit doi ani mai târziu, în 2010, și împreună au două fete, Carolina Elena, născută în 2014, și Raisa Ana, născută în 2016.