Alexandru Ciucu, prima reacție după ce Cătălin Botezatu a spus că regretă că i-a făcut cunoștință cu Alina Sorescu: „Poate îi este și puțin teamă de concurență”

Cum a reacționat Alexandru Ciucu după ce Cătălin Botezatu a spus că regretă că i-a făcut cunoștință cu Alina Sorescu

Cătălin Botezatu (58 de ani) a spus recent că regretă că le-a făcut cunoștință artistei Alina Sorescu (39 de ani) și creatorului de modă Alexandru Ciucu (49 de ani). Contactat de jurnaliști pentru o reacție, Ciucu a spus despre Botezatu că a fost „cum îl știe”.

„Am auzit de declarațiile lui. Înțeleg din presă că s-a văzut de curând cu Alina la un eveniment. Consider că a fost diplomat și curtenitor, cum îl știu. Apreciez că m-a numit un bun prieten și îl asigur de aceeași prietenie din partea mea”, a declarat Alexandru Ciucu, pentru Spynews.ro.

„Poate îi este și puțin teamă de concurență”

În cadrul aceluiași interviu, Alexandru Ciucu a glumit că lui Cătălin Botezatu „poate îi este și puțin teamă de concurență” de a decis să-și arate public sprijinul pentru fosta lui soție.

„Nu cred că ar trebui să îi pară rău că ne-a făcut cunoștință, pentru că relația noastră a durat totuși 14 ani și avem doi copii minunați. Schimbând puțin retorica, momentan sunt la Saint-Tropez, la o ședință foto pentru lansarea primei mele colecții de rochii. Mă gândesc că poate îi este și puțin teamă de concurență. Glumesc”, a mai spus designerul.

Alina Sorescu a spus că a trăit „umilință și șantaj emoțional” în timpul căsniciei cu Alexandru Ciucu

Cătălin Botezatu a spus că regretă că le-a făcut cunoștință Alinei Sorescu și lui Alexandru Ciucu după ce artista a dezvăluit că trăit „în umilință, șantaj emoțional, dispreț față de cariera mea, frică și amenințări, chiar și în prezența fetițelor” în cei 12 ani de căsnicie.

Divorțul dintre Alina Sorescu și Alexandru Ciucu s-a pronunțat la sfârșitul anului 2024, începutul anului 2025. Cei doi s-au cunoscut în 2008, la festivalul Cerbul de Aur, prin intermediul lui Cătălin Botezatu. Artista și creatorul de modă s-au căsătorit doi ani mai târziu, în 2010, și împreună au două fete, Carolina Elena, născută în 2014, și Raisa Ana, născută în 2016.

