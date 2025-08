Cătălin Botezatu regretă că i-a făcut cunoștință Alinei Sorescu cu Alexandru Ciucu: „Am făcut o greșeală”

Cătălin Botezatu a mărturisit că regretă profund faptul că le-a făcut cunoștință artistei Alina Sorescu și lui Alexandru Ciucu. Alina și Alexandru au devenit un cuplu la scurt timp după ce s-au cunoscut, apoi au întemeiat o familie frumoasă, pentru ca acum trei ani artista să depună actele de divorț. După ce divorțul s-a finalizat, cântăreața a spus cât de mult a suferit de fapt în timpul căsniciei.

Cătălin Botezatu regretă că i-a făcut cunoștință Alinei Sorescu cu Alexandru Ciucu

Cătălin Botezatu (58 de ani) se mândrea cu faptul că le-a făcut cunoștință artistei Alina Sorescu (39 de ani) și lui Alexandru Ciucu (49 de ani), crezând că cei doi formau cuplul perfect. După ce a aflat că nu a fost deloc așa, creatorul de modă a spus că regretă implicarea sa în relația celor doi.

Alina Sorescu și Alexandru Ciucu s-au cunoscut în 2008 la festivalul Cerbul de Aur, prin intermediul lui Cătălin Botezatu. Artista și creatorul de modă s-au căsătorit doi ani mai târziu, în 2010, și împreună au două fete, Carolina Elena, născută în 2014, și Raisa Ana, născută în 2016. Deși mulți credeau că au familia perfectă, cântăreața a dezvăluit în ultimii ani că nu a fost deloc așa.

Văzând toate acestea, Cătălin Botezatu a ajuns să regrete că le-a făcut cunoștință Alinei și lui Alexandru.

„Ori de câte ori mă întâlnesc cu Alina Sorescu este o plăcere. Pentru că, de când o cunosc, și o cunosc de foarte mult timp, pentru mine a fost o persoană extraordinară, o femeie superbă, foarte deșteaptă. Am apreciat dintotdeauna dragostea ei pentru copii. Poate că la acel moment am făcut o greșeală. Dar nu am gândit așa. Am recomandat-o unui bun prieten și le-am făcut cunoștință… Am știut că ea este o familistă convinsă și o mamă desăvârșită. O iubitoare de copii”, a spus Cătălin Botezatu, pentru Cancan.ro.

„Eu le-am făcut cunoștință văzând în ei o pereche perfectă”

Divorțul dintre Alina Sorescu și Alexandru Ciucu s-a pronunțat la sfârșitul anului 2024, începutul anului 2025. Ulterior, artista a dezvăluit că în cei 12 ani de căsnicie a trăit „în umilință, șantaj emoțional, dispreț față de cariera mea, frică și amenințări, chiar și în prezența fetițelor”.

Cătălin Botezatu a povestit că momentul întâlnirii celor doi a părut promițător pentru o relație de durată.

„Eu le-am făcut cunoștință celor doi, la un Cerb de Aur, crezând din toată inima și văzând în ei o pereche perfectă. Oamenii se înșală și viața te face să vezi, în timp, altfel lucrurile. Din păcate nu a fost așa, și victima, în toată relația asta, a fost Alina.

Îmi pare foarte rău că acum, în timp, am stat la baza acestei relații, dar am considerat întotdeauna că și el, și ea, se merită, s-au meritat, la momentul acela, unul pe altul”, a mai spus Botezatu.

„Din păcate, nu am știut că lucrurile vor avea un astfel de derapaj, în defavoarea Alinei”

Regretele lui Cătălin Botezatu sunt accentuate de faptul că, spune el, nu a anticipat că lucrurile vor lua o turnură negativă pentru Alina Sorescu, pe care o admiră și o susține necondiționat.

„Din păcate, nu am știut că lucrurile vor avea un astfel de derapaj, în defavoarea Alinei, care nu merita așa ceva. Din contră. Sunt sigur că acum, când Alina vede printr-o altă prismă viața, va avea parte numai de bine, numai de fericire, numai de iubire, pentru că asta merită.

Și în continuare o asigur de admirația mea, de empatia mea, și de sprijinul meu necondiționat la orice oră. O respect, o ador și o iubesc din toată inima mea pe Alina și îi doresc să-i fie bine și mai ales să fie fericită, pentru că merită acest lucru. Și mai ales pentru că este o profesionistă desăvârșită și o artistă desăvârșită”, a încheiat Cătălin Botezatu.

