Alina Sorescu, reacţie acidă, după ce Alexandru Ciucu a vorbit despre ea: „Observ ieşirile lui şi văd mereu că mă vizează”. Au trecut patru ani de la despărţirea celor doi

Despărțirea Alinei Sorescu de Alexandru Ciucu a fost una dintre cele mai comentate separări din showbiz-ul românesc. După ani de căsnicie și o relație care părea fericită, cei doi au ajuns să se despartă în 2022, iar viața lor personală a devenit subiectul multor speculații. În ciuda faptului că au trecut patru ani de la divorțul lor, atmosfera încă este tensionată, iar declarațiile recente ale lui Alexandru Ciucu au stârnit un val de reacții din partea Alinei Sorescu. Artista a ținut să-și exprime nemulțumirea față de ieșirile publice ale fostului soț și a vorbit despre cum aceasta continuă să o afecteze.

Reacția Alinei Sorescu la declarațiile lui Alexandru Ciucu

În ciuda faptului că Alinei Sorescu îşi doreşte să își regăsească liniștea, declarațiile lui Alexandru Ciucu, care apar tot mai des în mass-media, par să o țină într-o permanentă stare de tensiune. În cadrul unui interviu recent pentru spynews.ro, artista a vorbit despre frustrările sale și despre cum se simte în fața comentariilor publice ale fostului soț.

„Observ în ultima vreme ieșirile lui în mass-media și declarațiile, văd că mă vizează, nu înțeleg de ce lucrul ăsta continuă să se întâmple, de ce mereu trebuie să se facă referire la mine. De aceea, tot ce îmi doresc acum este o stare de liniște”, a declarat Alina Sorescu pentru sursa menţionată mai sus.

„Îmi doresc să fiu liniștită”

De la despărțirea de Alexandru Ciucu, Alina Sorescu nu a mai căutat o relație, concentrându-se exclusiv pe viața sa profesională și pe îngrijirea celor două fiice ale sale, Raisa și Carolina. Artista a mărturisit că dorința sa cea mai mare în acest moment este să aibă parte de liniște și de sănătate, atât pentru ea, cât și pentru fetele sale.

„Îmi doresc să fiu liniștită, este ceea ce îmi doresc cel mai mult la acest moment. Îmi doresc să fiu sănătoasă alături de fetițe și de părinții mei. Dacă avem sănătate și liniște, le facem pe toate”, a mai adăugat aceasta.

În ciuda acestui lucru, separarea de Alexandru Ciucu nu a fost nici pe departe o cale ușoară pentru artistă, iar prezența fostului soț în mass-media cu diverse declarații a adus mai multe conflicte în viața sa personală.

Ce declaraţii a făcut Alexandru Ciucu recent

La patru ani de la despărțirea lor, Alexandru Ciucu a surprins pe toată lumea cu gestul său neașteptat de reconciliere publică. Într-o postare pe rețelele de socializare, designerul a apreciat câteva dintre postările Alinei Sorescu, în care apare alături de fiicele lor.

„Am apreciat câteva din postările Alinei în care apar și copiii noștri, pentru că sunt fetițele mele, le iubesc și cred că lucrurile trebuie să reintre în normal. Mă bucur când ele sunt bine, indiferent la care dintre noi se află în momentele respective”, a declarat Alexandru Ciucu în urmă cu puţin timp tot pentru spynews.ro.

De asemenea, cu ocazia zilei de naștere a Alinei Sorescu, pe 14 iulie, Alexandru Ciucu i-a transmis un mesaj public de „La mulți ani”, demonstrând, aparent, o dorință de a înlătura conflictele și de a aduce lucrurile la un numitor comun.

Citeşte şi: Alexandru Ciucu, gest neașteptat față de Alina Sorescu, la patru ani de la despărțirea lor. „Lucrurile trebuie să reintre în normal!” Mesajul care a stârnit un val de reacții

Citeşte şi: Alina Sorescu a spus care a fost cea mai dureroasă acuzație pe care i-a adus-o Alexandru Ciucu după divorț: „Este una dintre trăsăturile comportamentului de tip abuziv”

„I-am urat Alinei la mulți ani de ziua ei, așa cum am făcut în fiecare an. De data asta am făcut-o și pe social media, din aceeași dorință, ca lucrurile să se îndrepte către normal”, a adăugat acesta.

În ciuda acestui gest, Alina Sorescu rămâne reticentă și nu pare să fie pregătită pentru o reconciliere totală cu fostul soț. Deși Alexandru Ciucu a încercat să aducă o notă de normalitate, Alina continuă să resimtă conflictele și dorința de a rămâne cât mai departe de aceste tensiuni.

Sursa foto: Instagram şi Facebook

Urmărește-ne pe Google News