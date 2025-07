Alexandru Ciucu, gest neașteptat față de Alina Sorescu, la patru ani de la despărțirea lor. „Lucrurile trebuie să reintre în normal!” Mesajul care a stârnit un val de reacții

După o perioadă de patru ani marcată de acuzații, replici dure și un divorț intens mediatizat, Alexandru Ciucu pare să fi făcut un pas surprinzător spre reconciliere cu fosta sa soție, Alina Sorescu.

Alexandru Ciucu, reacție neașteptată față de Alina Sorescu

Designerul a reacționat public la mai multe postări online ale artistei, gest care a atras imediat atenția fanilor.

Recent, Alexandru Ciucu a început să aprecieze postările Alinei pe rețelele de socializare, în special cele în care apar fiicele lor, Raisa și Carolina. Contactat de Spynews.ro, el a explicat sincer motivele din spatele acestei atitudini:

„Am apreciat câteva din postările Alinei în care apar și copiii noștri, pentru că sunt fetițele mele, le iubesc și cred că lucrurile trebuie să reintre în normal. Mă bucur când ele sunt bine, indiferent la care dintre noi se află în momentele respective.”

Gestul său nu s-a oprit aici. Cu ocazia zilei de naștere a Alinei, pe 14 iulie, Alexandru i-a transmis urări de „La mulți ani” nu doar în privat, ci și public, pe social media.

„I-am urat Alinei la mulți ani de ziua ei, așa cum am făcut în fiecare an. De data asta am făcut-o și pe social media, din aceeași dorință, ca lucrurile să se îndrepte către normal” – a adăugat designerul.

Ciucu a recunoscut că despărțirea și perioada post-divorț au fost dificile pentru toți cei implicați, inclusiv pentru cele două fetițe: „Am suferit destul toți patru. Cred că este momentul pentru liniște.”

Aceste declarații vin într-un context în care relația dintre cei doi părea ireconciliabilă, după ce Alina Sorescu a vorbit public despre problemele din căsnicie, acuzându-l pe fostul soț de comportamente toxice.

Alina Sorescu și Alexandru Ciucu, un divorț marcat de tensiuni și acuzații

Relația dintre Alina Sorescu și Alexandru Ciucu a început cu promisiunea unei povești de dragoste durabile, dar s-a transformat treptat într-un mariaj marcat de tensiuni și neînțelegeri. Cei doi s-au căsătorit în 2010 și au împreună două fiice, Raisa și Carolina, care au devenit centrul universului lor, mai ales după separare.

Deși au fost 14 ani împreună, dintre care 12 în căsnicie, Alina a mărturisit că relația a fost presărată cu momente dificile, lipsă de respect și comunicare tensionată. A încercat să salveze căsnicia prin terapie de cuplu, inclusiv cu părinții lui Alexandru, dar lucrurile nu s-au îmbunătățit.

Despărțirea oficială a avut loc în ianuarie 2025, după un proces de divorț care a durat trei ani și a fost intens mediatizat. Alina a părăsit locuința conjugală împreună cu fetițele, iar instanța a decis ca domiciliul copiilor să fie la mamă, cu autoritate părintească comună. Artista a vorbit deschis despre umilințele și șantajul emoțional trăite în timpul mariajului, afirmând că a ales separarea pentru binele fiicelor sale.

De cealaltă parte, Alexandru Ciucu a recunoscut că despărțirea a fost dureroasă și că are multe lucruri să-și reproșeze.

Foto – Facebook / Instagram

