De ce nu își dorește Alexandru Ciucu o nouă relație. „Asta mi se pare cel mai important!” Detalii din viața personală a designerului

Alexandru Ciucu trece printr-o nouă etapă din viața sa, la o perioadă bună după separarea oficială de Alina Sorescu. Designerul a decis să își canalizeze întreaga energie către planul profesional, acolo unde își propune să cucerească mediul online și să intre puternic în rândul influencerilor, fiind sprijinit la evenimentele publice de o întreagă echipă care se ocupă de imaginea sa digitală.

Dincolo de transformarea profesională, creatorul de modă a oferit detalii neștiute despre stadiul actual al vieții sale sentimentale, dar și despre modul în care gestionează custodia fetelor.

Ce spune designerul despre o nouă relație

Întrebat dacă în acest moment este deschis să își refacă viața amoroasă și dacă există loc pentru o nouă parteneră, Alexandru Ciucu a oferit un răspuns nuanțat, lăsând să se înțeleagă că prioritatea lui numărul unu rămâne munca. Deși nu exclude complet posibilitatea pe viitor, designerul susține că nu caută activ un nou angajament sentimental.

„Am foarte multe relații noi, dar în domeniul profesional. Asta mi se pare cel mai important, mă gândesc la o relație, dar nu mă gândesc. Adică mă gândesc, dar nu e ceva care să-mi doresc la momentul ăsta. Mi se pare că am multe lucruri de făcut la momentul asta. Nu poți să spui niciodată niciodată și niciodată nu poți spune întotdeauna. Sunt cuvinte prea mici pentru noi muritorii. Nu îmi doresc neapărat, dacă o fi vreodată”, a mărturisit Alexandru Ciucu, într-un interviu pentru cancan.ro.

Lecția de viață pe care creatorul de modă a învățat-o în urma divorțului

Separarea de Alina Sorescu a fost intens mediatizată și a reprezentat un proces extrem de solicitant pentru ambii foști parteneri. Privind în urmă la toată această experiență delicată, Alexandru Ciucu a explicat ce a învățat din gestionarea crizei de cuplu și cum a reușit să își păstreze echilibrul, oferind un sfat prețios despre controlul emoțiilor în momentele de tensiune maximă.

„Timpul le rezolvă pe toate, deși nu sunt de tot rezolvate. E important să ai răbadare, să nu iei decizii când ești nervos, când ești supărat pentru că, cel mai probabil, nu o să fie o decizie bună”, a explicat designerul, recunoscând că procesul de vindecare și de așezare a lucrurilor este încă în desfășurare.

Cum se împarte timpul cu fetele și pactul discret realizat cu Alina Sorescu

Dincolo de carieră și trăiri personale, cele mai importante rămân cele două fetițe ale fostului cuplu. Alexandru Ciucu a dezvăluit cum arată rutina weekendurilor petrecute alături de micuțe, dar și cum au reușit, în ciuda neînțelegerilor din trecut, să ajungă la un numitor comun de dragul copiilor, mai ales cu ocazia evenimentelor speciale din familie.

„Când e școală, e școală, teme în weekend. Am și avut ghinion de niște weekenduri ploioase când erau la mine și am stat în casă. De ziua Raisei am fost la un parc de distracție, am luat și câinele cu noi, ne-am simțit foarte bine, a fost un magic moment”, a povestit designerul, confirmând totodată că el și fosta lui soție au reușit să se organizeze eficient pentru ca fetița să aibă parte de atenția ambilor părinți: „Ne-am înțeles separat, da.”

