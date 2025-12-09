Alina Sorescu, dezvăluiri dureroase despre începuturile relației cu Alexandru Ciucu: „Am școala vieții și sunt superior ție”

Alina Sorescu a făcut noi dezvăluiri dureroase despre începutul relației cu fostul ei soț, Alexandru Ciucu. Artista a povestit că încă de la început au existat semne de alarmă, dar nu a știut să le recunoască până a fost mult prea târziu și s-a trezit prinsă într-o căsnicie toxică.

Alina Sorescu, despre începutul relației cu Alexandru Ciucu

Alina Sorescu a vorbit deschis despre relația toxică cu fostul soț, Alexandru Ciucu, în emisiunea „În oglindă” de la Kanal D2. Artista a dezvăluit semnalele de alarmă și suferința ascunsă din timpul căsniciei lor de 12 ani. Aceasta a explicat cum, la doar 22 de ani, când l-a cunoscut pe Alexandru, visa la o poveste de dragoste ca în povești.

„Eu chiar am crezut că poate fi prințul pe cal alb pe care mi-l imaginam”, a spus ea.

Din păcate, relația lor s-a transformat într-una toxică. Alina a relatat că, deși avea o carieră în plină ascensiune în muzică și televiziune și investea mult în educația sa, fostul soț o descuraja frecvent.

„Eu aveam experiența de scenă, dar nu aveam experiența de viață (…) Îmi spunea de foarte multe ori (n.r. fostul soț): Oi avea tu școli înalte și multe, dar eu am școala vieții și sunt superior ție”, își amintește Alina Sorescu.

Alexandru Ciucu a oprit-o din a-și finaliza studiile

Pe lângă cariera în plină ascensiune în muzică și televiziune, Alina Sorescu investea foarte mult și în educația ei. Absolvise Facultatea de Sociologie din cadrul Universității din București și Facultatea de Comunicare și Relații Publice din cadrul SNSPA, în paralel, la ID. Ulterior, s-a înscris la master pentru a-și completa studiile. Din păcate, nu a reușit să-și definitiveze aceste studii.

„Nu m-a lăsat să termin masterul pe care îl aveam în momentul respectiv în derulare (…) Îmi spunea: «Ce-ți mai trebuie ție atâtea școli?»”, s-a confesat Alina Sorescu.

Începutul relației ar fi fost copleșitor. Totul evolua neașteptat de rapid. Graba, însă, la acea vreme, era interpretată ca un semn bun.

„Începutul a fost fulminant, acaparator, eu interpretam acea sufocare din partea lui ca pe dovezi de dragoste, îmi închipuiam că va fi minunat din moment ce, iată, este atât de dornic de a avea această relație împreună. Își dorea foarte mult să ardem etapele, (…) nu avea răbdare să mă cunoască”, și-a amintit artista.

Când a început să simtă că ceva nu e în regulă, Alina Sorescu spune că preferat să tacă și să îndure, în speranța că va fi mai bine. Nu a îndrăznit să ia rapid o decizie și nici măcar să-i povestească unui apropiat că are probleme în căsnicie. A avut grijă ca totul să pară perfect din afară, însă era măcinată de suferință.

„Chiar dacă simțeam că unele lucruri nu sunt în regulă, nu aveam curajul să le recunosc în fața nimănui”, a mai povestit Alina Sorescu la „În Oglindă”.

Sursă foto: Instagram, Facebook

