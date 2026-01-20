După o perioadă dificilă marcată de un divorț dureros și de o lungă etapă de vindecare emoțională, Claudia Ghițulescu (48 de ani) trăiește din nou bucuria iubirii. Cântăreața de muzică populară a confirmat că are un nou partener și că se simte împlinită, liniștită și recunoscătoare pentru tot ce trăiește în prezent. Artista a vorbit deschis despre noua etapă din viața ei și despre modul în care a reușit să își regăsească echilibrul.

O nouă iubire după o perioadă de suferință

Claudia Ghițulescu a trecut printr-un divorț dificil, după ce a descoperit că fostul soț o înșela. Despărțirea a lăsat urme adânci, iar artista a avut nevoie de timp și de terapie pentru a se vindeca. Acum, însă, spune că iubește din nou și că există cineva care îi face viața mai frumoasă.

„Dar am, aș vrea mai mult! Am și dragoste și iubire, am tot ce mi doresc pe lumea aceasta. Da, există o persoană care mi face viața mai frumoasă, nu ne trezim chiar în fiecare dimineață împreună, nu ne-am mutat împreună. E ceva timp de când suntem împreună”, a declarat artista, pentru Spynews.

Identitatea partenerului rămâne un secret

Deși este fericită și trăiește o relație stabilă, Claudia preferă să păstreze discreția în privința bărbatului care o face fericită. Spune că nu simte nevoia să expună public această parte a vieții sale, atât timp cât ea se simte împlinită.

„Nu are rost să îi dezvălui identitatea, important este să fiu eu fericită.”

Se mai gândește artista la căsătorie?

Întrebată dacă ia în calcul o nouă căsătorie, Claudia Ghițulescu a mărturisit că nu știe dacă ar mai organiza o nuntă, mai ales după ce a realizat cât de complicat este un astfel de eveniment. A glumit chiar pe seama faptului că, dacă ar mai face o nuntă, ar avea peste o mie de invitați.

„Legat de căsătorie, nu știu, nu știu sigur. Venind aici, spre această petrecere, am realizat cât este de greu să organizezi, și știți ce am spus: Nu știu dacă aș mai putea face o nuntă. E foarte greu de organizat, și sunt sigură că dacă aș mai face o nuntă aș avea peste o mie de persoane. Vă anunț dacă este cazul.”

Vindecare, recunoștință și un nou început

Artista a vorbit și despre procesul de vindecare prin care a trecut după divorț. A mulțumit celor care au sprijinit-o, în special terapeutei sale, care a ajutat-o să depășească momentele grele și să își recapete încrederea în sine.

„Sunt foarte bine, sunt foarte fericită, sunt oameni minunați care m-au ajutat să trec peste anumite momente, îi mulțumesc din suflet Dianaei Anghel. Vreau să vă spun că această femeie m-a ajutat cu totul, m-a transformat, toate terapiile au fost extraordinare. Și atunci, sunt atât de bine… mulțumesc lui Dumnezeu și celor din jurul meu. Sunt fericită, altceva nu știu ce să spun… Sunt fericită!”

