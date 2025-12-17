Marius Calotă rupe tăcerea după deshumarea Rodicăi Stănoiu. „S-a propagat minciuna!” Ce spune despre relația lor

Moartea fostului ministru al Justiției, Rodica Stănoiu, rămâne în continuare un subiect intens dezbătut, iar ancheta penală deschisă pentru moarte suspectă a adus în atenția publicului numeroase informații contradictorii. În acest context, Marius Calotă, bărbatul despre care s-a spus că ar fi avut o relație cu Stănoiu, a transmis prima sa reacție publică, negând categoric acuzațiile apărute în presă.

Negarea căsătoriei și a acuzațiilor de control

Marius Calotă a respins ferm informațiile potrivit cărora ar fi fost căsătorit legal cu Rodica Stănoiu. „S-a afirmat în mod fals și complet tendențios, cu unicul scop de a produce senzaționalul, faptul că între mine și doamna Rodica Stănoiu ar fi fost încheiată o căsătorie legală. Deși nu există niciun document în acest sens (iar încheierea unei căsătorii este întotdeauna însoțită de certificatul de căsătorie) această informație falsă a fost preluată și publicată în multiple publicații online, fiind prezentată drept adevărată”, a declarat acesta, potrivit realitateatv.net.

Totodată, el a negat acuzațiile conform cărora ar fi exercitat un control asupra vieții fostului ministru sau că ar fi beneficiat de bunuri materiale. „Este falsă informația conform căreia subsemnatul aș fi insistat asupra externării din spital a doamnei Rodica Stănoiu și astfel aceasta ar fi fost lipsită de îngrijiri medicale”, a mai precizat Calotă.

Clarificări privind internările medicale

Un capitol sensibil al reacției sale vizează internările medicale ale Rodicăi Stănoiu. Calotă a explicat că aceasta a fost internată pe 30 septembrie 2025, după o căzătură, la Spitalul Clinic de Urgență București, iar pe 3 octombrie a fost transferată la Spitalul Obregia, la solicitarea nepoatei.

„Internarea doamnei Rodica Stănoiu pe secția de psihiatrie a fost împotriva voinței domniei sale, sub forma unei internări nevoluntare nelegale, doamna Rodica Stănoiu neaflându-se în niciuna dintre situațiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 487/2002 (adică pericolul iminent de vătămare pentru sine sau pentru alte persoane ori o tulburare psihică gravă – diagnosticată – iar neinternarea ar duce la agravarea stării de sănătate psihiatrice)”, a spus el, subliniind că fosta ministră nu suferea de afecțiuni psihiatrice și nu fusese diagnosticată cu Alzheimer sau demență.

Ce spune despre înmormântare Rodicăi Stănoiu

Calotă a infirmat și zvonurile conform cărora Rodica Stănoiu ar fi fost înmormântată „în grabă” și fără slujbă religioasă.

„S-a propagat minciuna conform căreia doamna Rodica Stănoiu ar fi fost înmormântată fără slujbă religioasă, pe “repede înainte”. Doamna Rodica Stănoiu a decedat pe data de 03.12.2025 și a fost înmormântată la data de 05.12.2025 (a 3-a zi, conform practicilor uzual acceptate). Slujba de pomenire a fost desfășurată conform dorințelor doamnei Rodica Stănoiu și în conformitate cu religia și tradițiile creștine”, a adăugat acesta.

Ancheta continuă

Declarațiile lui Marius Calotă vin în contextul în care Parchetul a deschis un dosar de moarte suspectă, iar trupul Rodicăi Stănoiu a fost deshumat și supus unei noi autopsii. Raportul preliminar al medicilor legiști arată că decesul nu ar fi fost violent, dar ancheta continuă, fiind așteptate rezultatele toxicologice. Procurorii analizează documentele medicale și declarațiile persoanelor din anturajul fostului ministru pentru a stabili cauzele exacte ale morții.

