Ce avere a lăsat Rodica Stănoiu în urma ei. A încasat pensie specială deși nu a fost niciodată magistrat

Rodica Stănoiu, fostă ministră a Justiției, a decedat pe 3 decembrie 2025, la vârsta de 86 de ani, lăsând în urma sa o avere semnificativă. La scurt timp de la deces, Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov a deschis un dosar penal de moarte suspectă, după ce s-a aflat că partenerul lui Stănoiu, cu 53 de ani mai tânăr decât ea, ar fi externat-o „pe semnătură” după ce ajunsese la spital prezentând urme de violență pe corp. Trupul neînsuflețit al fostei ministre a fost deshumat pe 15 decembrie pentru autopsie la INML. Ancheta este în curs.

Ce avere a lăsat Rodica Stănoiu în urmă

Rodica Stănoiu a lăsat în urma sa o avere semnificativă. Fosta ministră a Justiției nu a avut copii cărora să le lase moștenire averea, cel mai apropiat de ea în ultimii ani fiind partenerul ei de viață, juristul Marius Calotă, cu care se speculează că ar fi fost căsătorită legal la momentul decesului.

Rodica Stănoiu a deținut mai multe proprietăți valoroase, potrivit Fanatik. Printre acestea se numără o vilă spațioasă în Pipera, o reședință în Mamaia Sat și o casă moștenită în centrul Bucureștiului, pe care a vândut-o la începutul anilor 2000. Tot în aceeași perioadă, ea ar fi vândut o casă și un teren de 2.500 mp companiei Petrom pentru suma de 100.000 de dolari, o tranzacție care a generat discuții publice privind valoarea reală a proprietății. În plus, presa a relatat recent despre o proprietate situată în Nisa, Franța, care ar fi fost trecută pe numele fostului ministru.

Ce pensie a avut Rodica Stănoiu

Rodica Stănoiu beneficia de o pensie substanțială, care îi asigura un trai confortabil. Conform surselor Fanatik, ea încasa atât pensie specială de magistrat, cât și pensie de fost senator. Pensia de magistrat îi aducea lunar peste 25.000 de lei, iar cea de senator aproximativ 10.000 de lei, datorită celor trei mandate de senator pe care le-a avut.

Cu toate acestea, Stănoiu a fost implicată într-un scandal major la mijlocul anilor 2000, fiind acuzată că a obținut ilegal pensia de magistrat. Deși nu avea 25 de ani de experiență în magistratură, ea ar fi obținut o decizie de pensionare fără să îndeplinească criteriile necesare, fiind cadru universitar și cercetător, dar niciodată magistrat. În 2005, Ministerul Justiției a intentat un proces pentru anularea deciziei de pensionare și a avizului care a stat la baza acesteia.

Evenimentul Zilei relata că, la acea vreme, Rodica Stănoiu avea un venit anual cumulat de 1,1 miliarde de lei vechi (aproximativ 30.000 de euro), cea mai mare parte provenind din pensia de magistrat. Această sumă ar echivala astăzi cu 350.000-450.000 de lei. Veniturile ei erau completate de activități precum cea de consilier la Cotroceni, șef de catedră la trei universități private și indemnizația de senator.

În 2006, Rodica Stănoiu a câștigat definitiv procesul intentat de Ministerul Justiției. Curtea de Apel București a decis că fostul ministru nu trebuie să returneze pensia de magistrat, pe care o încasase începând cu 1 martie 2001.

Rodica Stănoiu a fost căsătorită cu judecătorul CCR Șerban Viorel Stănoiu

Rodica Stănoiu a fost căsătorită cu Șerban Viorel Stănoiu, fost judecător la Curtea Constituțională. În 2006, România Liberă scria că veniturile cumulate ale familiei Stănoiu depășeau 2,4 miliarde de lei vechi, adică peste 60.000 de euro, conform cursului de atunci.

Rodica Stănoiu rămâne o figură controversată, iar moștenirea sa financiară și imobiliară continuă să stârnească interes și dezbateri, mai ales în contextul morții sale în circumstanțe suspecte.

