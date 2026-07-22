Mr. Beast și Thea Booysen s-au căsătorit în secret. Imagini spectaculoase de la nunta celebrului youtuber

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Mr. Beast și Thea Booysen s-au căsătorit. Imagini spectaculoase de la nunta celebrului youtuber vin chiar din Caraibe, unde faimosul creator de conținut s-a unit în secret cu aleasa inimii sale. Petrecerea exclusivistă a durat o săptămână întreagă, iar invitații s-au bucurat de distracții pe o insulă izolată, bucate alese și momente pline de emoție.

Faimosul creator de conținut Jimmy Donaldson, cunoscut sub numele de Mr. Beast, s-a căsătorit în secret cu aleasa inimii sale pe un domeniu exotic din Caraibe. Aflați toate detaliile despre petrecerea exclusivistă de o săptămână, unde invitații s-au bucurat de distracții în natură, bucate alese și momente pline de emoție.

Mr. Beast și Thea Booysen s-au căsătorit în secret

Jimmy Donaldson, cunoscut sub numele de Mr. Beast, a făcut pasul cel mare fără să facă niciun zgomot în presă! Celebrul youtuber și aleasa inimii sale, creatoarea de conținut Thea Booysen, s-au căsătorit în secret. Unirea lor a avut loc pe un petec de pământ izolat din apele Caraibelor, într-un decor absolut spectaculos.

Petrecerea nu s-a rezumat la o singură seară, ci a durat șapte zile întregi. Începând cu data de 14 iulie, mirii au strâns la un loc exclusiv persoanele dragi și rudele apropiate, pe un domeniu uriaș de zeci de hectare.

Citește și: Antonela Roccuzzo, declarație de dragoste pentru Lionel Messi, după ce Argentina a pierdut CM 2026: „Adevăratul succes se construiește prin muncă”

Citește și: Dragoș Bucur, dezvăluiri despre viața de familie și colaborarea cu Tudor Chirilă în serialul „Trafic”: „Avem multe diferențe în abordarea vieții” / Exclusiv

În primele zile ale sejurului, participanții au avut ocazia să se relaxeze și să socializeze prin diverse distracții în aer liber, cum ar fi sporturi nautice sau momente în natură. Invitații au făcut scufundări și plimbări pe apă cu zmeul, dar au și vizitat fauna locală, unde s-au putut juca cu pasările roz Flamingo și animalele exotice de pe domeniul privat.

Cununia propriu-zisă a fost condusă de către un hirotonit apropiat al celor doi miri. Mireasa a strălucit într-o ținută croită special pentru ea, întreaga logistică a petrecerii fiind gestionată de un specialist renumit în domeniu.

Citește și: Odelya Halevi este însărcinată pentru prima dată. Actrița din „Lege și Ordine” va deveni mama unei fetițe

Dansul mirilor și meniul de la nuntă

După ce și-au promis credință veșnică, Mr. Beast și Thea Booysen au deschis petrecerea plutind pe ritmurile melodiei „Die With a Smile”, lansată de Bruno Mars alături de Lady Gaga.

Mai mult decât atât, oaspeții s-au răsfățat cu preparate culinare deosebite, precum friptură de vită japoneză, sushi sau preparate din pește proaspăt. Desertul principal a fost un tort pe bază de morcov, fiind alegerea favorită a miresei.

Citește și: Daria Lupi, dezvăluiri incredibile despre începuturile în muzică. I s-au cerut favoruri sexuale pentru contracte: „M-a negociat ca la piață”

Ce mesaj emoționant a postat celebrul youtuber după eveniment

După nunta cu Thea Booysen, Mr. Beast a transmis un mesaj emoționant prin intermediul rețelelor de socializare. Celebrul youtuber este fericit că a făcut pasul cel mare alături de aleasa inimii lui.

„Am găsit-o pe MrsBeast și asta a fost cea mai bună zi din viața mea”, a scris influencerul la postarea pe care a făcut-o pe pagina lui personală de Facebook.

Foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News