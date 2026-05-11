Deea Maxer și Constantin Cataramă s-au căsătorit în secret
Deea Maxer și Constantin Cataramă au dat de înțeles că povestea lor de dragoste a trecut la un nou capitol. Într-un moment aparent discret, iubirea lor pare să fi fost celebrată departe de ochii curioșilor, însă câteva detalii din mediul online au stârnit curiozitatea admiratorilor.
După ce a încheiat un mariaj de aproape 20 de ani cu Dinu Maxer, Deea și-a regăsit echilibrul alături de Constantin Cataramă, care a cerut-o în căsătorie chiar de ziua ei, pe 15 februarie 2026. Însă, la doar trei luni de la cererea în căsătorie, cei doi au devenit soț și soție.
„De ziua mea am zis “Da”, iar azi, de ziua ta am spus amândoi “Da”. Astăzi nu este doar despre o semnătură sau o ceremonie. Pentru mine, este despre curajul de a crede din nou în iubire. Îți mulțumesc @catarama.constantin pentru familia noastră frumoasă! ”, a scris Deea Maxer pe Instagram, unde a publicat și primele imagini de la eveniment.
Mesajul transmis de vedetă, la scurt timp după cununia civilă
Într-o postare emoționantă pe Instagram, Deea Maxer și-a exprimat recunoștința pentru o zi pe care o consideră una dintre cele mai importante din viața ei.
„Este ZI SPECIALĂ! Una din cele mai importante din viața mea. Evenimentele care mi-au amprentat viața au fost zilele de naștere ale copiilor mei. Pentru mine ele au cea mai mare însemnătate. Dumnezeu m-a binecuvântat, așadar astăzi… ASTĂZI ESTE DESPRE ECHILIBRU, liniște, simplitate, pace, iubire. Azi e despre FAMILIE așa cum m-am rugat la Doamne, Doamne. #binecuvântată Acesta îmi e vibe-ul”, a scris vedeta.