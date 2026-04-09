Dinu Maxer reacționează după ce fosta soție, Deea, a spus că fiica lor l-a numit pe logodnicul ei „cel mai bun tată”: „Nu este potrivit”

Dinu Maxer a comentat faptul că fiica sa, Maysa, în vârstă de 6 ani, l-a numit pe logodnicul fostei lui soții, Deea, „cel mai bun tată”.

Dinu Maxer reacționează după ce fosta soție, Deea, a spus că fiica lor l-a numit pe logodnicul ei „cel mai bun tată”

Dinu Maxer a vorbit deschis despre familia sa și despre modul în care copiii se adaptează la noile relații din viața părinților. Într-un interviu pentru Click!, artistul a abordat subiectul declarațiilor făcute de fosta lui soție, Deea Maxer, cu privire la logodnicul ei, Constantin Cataramă.

După ce Deea a dezvăluit la emisiunea Fresh by Unica faptul că fiica ei, Maysa, în vârstă de 6 ani, l-a numit pe Constantin Cataramă „cel mai bun tată”, Dinu a decis să clarifice situația. „Este o situație care, într-un fel, ne este familiară. Și noi am trecut printr-un moment similar acum doi ani, imediat după logodna noastră, când Maysa, în zilele petrecute la noi, o întreba pe Magda dacă poate să-i spună «mamă». Chiar și Andreas a avut aceeași reacție”, a mărturisit el, pentru Click!.

„Le-a explicat copiilor, cu multă grijă, că nu este potrivit”

Dinu subliniază că ambii părinți le-au explicat copiilor că există un singur tată și o singură mamă. „Partenerii noștri nu vor fi niciodată tată vitreg sau mamă vitregă, ci oameni apropiați, prieteni de încredere în viața lor. Magda, încă de atunci, le-a explicat copiilor, cu multă grijă, că nu este potrivit să i se adreseze cu «mamă», nici măcar în joacă. Sunt convins că același lucru îl face și logodnicul mamei lor”, a adăugat cântărețul.

Dinu Maxer a oferit și o opinie echilibrată despre logodnicul fostei sale soții. „Este firesc ca Maysa să îl aprecieze și să îl complimenteze pe Constantin. Important este că mama ei a găsit un partener care îi oferă stabilitate, iar copiii beneficiază acum de un mediu echilibrat și de relații frumoase, ca la noi. S-au împrietenit cu fetele lui, cu care se întâlnesc din când în când”, a explicat el pentru Click!.

Paștele catolic în familie

Pe lângă aceste subiecte, Dinu a povestit despre cum a petrecut Paștele catolic alături de soția sa, Magda, și cei doi copii, Maysa și Andreas. Cei patru au mers acasă la mama lui Dinu, în Florești, județul Prahova. „Mama mea este catolică, la fel și tatăl Magdei. Am fost la Înviere alături de copii, în corul Bisericii Sf. Elena. A fost o experiență unică. Magda a cântat în cor, ea fiind soprană 9 ani de zile în acest cor”, a povestit artistul cu emoție.

Reamintim că Deea și Dinu Maxer și-au anunțat despărțirea pe 28 martie 2023, după 18 ani de relație. De atunci, fiecare și-a refăcut viața, păstrând însă o relație de respect și colaborare pentru binele celor doi copii.

