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Catherine Zeta-Jones, apariție răvășitoare la 56 de ani. Cum arată actrița

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Anca Lupescu Redactor
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Catherine Zeta-Jones a arătat mai bine ca niciodată la premiera din Londra a noului său serial, Kill Jackie, unde a atras toate privirile într-o rochie spectaculoasă Zuhair Murad, care i-a pus în evidență silueta suplă.

Cum arată Catherine Zeta-Jones la 56 de ani

Actrița în vârstă de 56 de ani a strălucit într-o rochie albastru-închis, decorată cu paiete argintii, cu corset, fustă transparentă și o capă care îi cădea elegant peste umeri.

Kill Jackie World Premiere - LondonIconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 5)

Vedeta a completat ținuta cu sandale argintii cu barete și platformă și și-a lăsat părul brunet desfăcut, coafat în bucle lejere și elegante.

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Catherine o interpretează în serial pe Jackie Price, o fostă traficantă de cocaină care „duce o viață luxoasă vânzând opere de artă prin scheme de evaziune fiscală”, potrivit descrierii oficiale. „După 20 de ani în care a trăit anonim, viața ei liniștită se încheie când cei Șapte Demoni, asasini de elită, sunt angajați să o ucidă.”

Secretele de frumusețe ale lui Catherine

Vedeta a avut un aspect impecabil pe covorul roșu joi seară și a dezvăluit în trecut că unul dintre cele mai importante trucuri de frumusețe ale sale este să folosească mereu cremă de protecție solară, indiferent de situație.

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Întrebată în cadrul unei sesiuni de întrebări și răspunsuri pe Instagram care sunt lucrurile de care nu se desparte atunci când călătorește, Catherine a răspuns: 

„Soțul meu, copiii mei, pașaportul și crema de protecție solară. Cremă de protecție solară, cremă de protecție solară, cremă de protecție solară, cremă de protecție solară. Serios, soarele este tot mai puternic și trebuie să ne protejăm pielea.”

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Actrița este și o mare fană a produselor de înfrumusețare făcute acasă. Printre acestea se numără un exfoliant natural pe care îl folosește pentru a îndepărta celulele moarte și care îi lasă pielea strălucitoare.

„Îmi masez tot corpul cu un amestec de miere și sare, pentru hidratare și exfoliere. Apoi îl speli, iar pielea arată superb”, a povestit Catherine într-un interviu din 2009.

În plus, ea are și o metodă mai puțin obișnuită pentru a-și menține părul sănătos și voluminos.

„Îmi tratez părul cu miere și bere… După aceea miros zile întregi ca fundul unui butoi de bere, dar este foarte bun pentru păr”, a spus ea.

Foto: Hepta

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