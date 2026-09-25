Părinții lui Hayden Panettiere, ceartă pe bijuteriile actriței. Ce au făcut când au aflat că fiica lor a murit

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Moartea accidentală a actriței Hayden Panettiere, la doar 36 de ani, a adus un conflict neașteptat între părinții acesteia. Imediat ce au aflat că fiica lor s-a stins, Lesley Vogel și Skip Panettiere au început să se certe pe cerceii pe care ea îi purta în momentul decesului.

Părinții lui Hayden Panettiere, ceartă pe cerceii actriței

O poveste tristă a familiei actriței Hayden Panettiere a ieșit la lumină după dispariția sa prematură, la doar 36 de ani, în data de 16 august 2023. Potrivit unui raport al medicului legist din Greenville County, obținut de Page Six, părinții săi, Lesley Vogel și Skip Panettiere, sunt în conflict cu privire la bijuteriile pe care actrița le purta în momentul decesului.

În timpul autopsiei a fost recuperată o pereche de cercei care acum este motiv de dispută între cei doi.

Raportul detaliază că „ambele părți au fost informate despre bunurile personale îndepărtate de la decedată în timpul autopsiei, care au fost înregistrate în secțiunea de proprietate și dovezi a acestui raport”.

Cerceii au fost păstrați în siguranță într-un dulap al adjunctului senior. În ciuda acestui lucru, părinții nu au reușit să ajungă la un acord privind destinatarul bijuteriilor: unul a cerut ca acestea să fie trimise în Carolina de Nord, iar celălalt în California.

„Ambele părți au fost informate că, până când vor ajunge la un acord referitor la efectele personale ale decedatei, acestea nu vor fi eliberate”, se mai precizează în raportul citat de publicația americană.

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Cauza decesului actriței

Hayden Panettiere a fost găsită inconștientă într-un Airbnb din Greenville, Carolina de Sud, de către fratele iubitului său, Zach Hickerson. Cauza decesului a fost stabilită ca fiind „efectele toxice ale fentanilului, 4-ANPP, alprazolamului, metocarbamolului și quetiapinei”, conform raportului medicului legist. Moartea a fost clasificată drept accidentală.

Familia și prietenii apropiați ai actriței au organizat un serviciu comemorativ în Malibu, California, pentru a-i celebra viața. Printre cei prezenți s-au numărat colegi faimoși precum Connie Britton, Evan Ross, Paris Hilton și Ruby Rose. Cu toate acestea, Brian Hickerson, iubitul cu care actrița a avut o relație tumultuoasă, nu a fost invitat la ceremonie.

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Hayden Panettiere a fost cunoscută și îndrăgită pentru rolurile sale din producții precum „Heroes” și „Nashville”, dar și pentru carisma și energia sa radiantă. Moartea sa subită a lăsat un gol imens în inimile celor care au iubit-o și admirat-o.

Între timp, familia actriței continuă să se lupte pentru bunurile personale care au rămas în urma sa, cum ar fi cerceii pe care îi purta în ultimele clipe.

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Sursă foto: Profimedia, Instagram

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