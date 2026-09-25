Cine e bărbatul pe care Kris Jenner l-a ținut secret. E cu 25 de ani mai tânăr

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Kris Jenner (70 ani) are un iubit cu 25 de ani mai tânăr, iar această relație cu este deloc nouă. Cei doi se iubesc de mai bine de 10 ani, însă acesta a preferat să stea departe de luminile reflectoarelor până acum. Mai mult, aceștia duc vieți separate, dar sunt acolo unul pentru celălalt în orice situație.
Kris Jenner are o relație cu un bărbat cu 25 de ani mai tânăr
Kris Jenner și Corey Gamble demonstrează că dragostea nu are limite de timp sau vârstă, fiind împreună de mai bine de un deceniu. Deși diferența de 25 de ani dintre ei a stârnit deseori controverse, cei doi își trăiesc povestea de iubire în propriul ritm, fără să simtă nevoia să fie mereu împreună.
Potrivit unei surse citate de People, secretul relației lor constă în libertatea pe care și-o oferă reciproc: „Corey și Kris își permit să călătorească și să își trăiască viețile independent. Se întorc unul la celălalt ca și cum nu ar fi fost niciodată separați”.
Cei doi s-au cunoscut în 2014, la petrecerea aniversară a designerului Riccardo Tisci, și de atunci au fost de nedespărțit. Relația lor a devenit oficială pe Instagram în 2015, iar debutul pe covorul roșu l-au făcut un an mai târziu, la Met Gala 2016. În ciuda zvonurilor constante despre posibile despărțiri, Kris Jenner și Corey Gamble continuă să fie împreună, așa cum au demonstrat și pe 19 septembrie 2026, când au apărut ținându-se de mână la deschiderea Lucas Museum of Narrative Art în Los Angeles.